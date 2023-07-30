غزة.. العثور على 5 قبور يعود تاريخها للعهد الروماني

غزة: أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، الأحد، العثور على 5 قبور جديدة يعود تاريخها للعهد الروماني، خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عام 2022 شمالي القطاع، تعود للعهد الروماني.

وقالت الوزارة في بيان: “تم العثور على 5 قبور جديدة في الجهة الشمالية من المقبرة الرومانية أثناء التنقيب في المكان”.

وقال جمال أبو ريدة، مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار، في البيان ذاته: “العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في المقبرة 130 قبراً كان أبرزها التابوتان الرصاصيان اللذان أعلنت الوزارة عن اكتشافهما في وقت سابق”.

وأضاف أبو ريدة: “القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت”.

ولفت إلى أن “وزارة السياحة والآثار تولي المواقع الأثرية أهمية كبيرة وتبذل جهدها للحفاظ على المقتنيات الأثرية المختلفة فيها لا سيما التي يتم اكتشافها حديثاً، في سعي منها للحفاظ على الجذور التاريخية للحقب المختلفة التي سكنت غزة”.

ويعود تاريخ المقبرة الرومانية إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة والأثار.

كما شيّدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار الأنثروبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن والعلاقات التجارية التي امتازت بها فلسطين مع شمال إفريقيا في العصر الروماني.

وتعد غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.

(الأناضول)