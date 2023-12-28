غزة.. “القسام” تستهدف آليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات جنود

غزة: قالت “كتائب القسام” الخميس، إنها استهدفت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية وتجمعات للجنود، بقذائف وعبوات متفجرة في محاور توغلهم المختلفة من قطاع غزة لاسيما بمدينة خان يونس (جنوب).

جاء ذلك في بيانات مقتضبة صدرت عن “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”.

وقالت إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وأكدوا مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وتابعت: “تم دك عدة تجمعات لجنود وآليات العدو شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، وتجمعات أخرى في منطقة تلة الريس شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا “دبابتين بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105 شرق البريج (وسط)، وناقلة جند بقذيفة الياسين 105 شرق خان يونس، وجرافة بقذيفة الياسين 105 شرق البريج”.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت 8 آليات عسكرية، بينها “7 بقذائف الياسين 105 وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، والثامنة بقذيفة الياسين شرق البريج”.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 47 ضابطا وجنديا بينهم 8 إصاباتهم خطيرة في العملية البرية في غزة منذ أمس الأربعاء.

كما قال جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، إن أعداد الجنود والضباط الجرحى ارتفع منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 921 جريحا، فيما ارتفعت أعدادهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 2159 ضابطا وجنديا.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فقد قتل 501 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)