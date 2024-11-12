غزة.. “القسام” تعلن إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في جباليا

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الثلاثاء، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، إثر كمين نصبته لهم بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إنها فجرت منزلا بحي القصاصيب في جباليا بعبوة شديدة الانفجار فور دخول 10 جنود إسرائيليين إليه عصر الاثنين.

وأضافت الكتائب في بيان على تلغرام، أن الكمين أدى إلى إيقاع الجنود العشرة “بين قتيل وجريح”.

وتزامن إعلان هذا الاستهداف مع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت كتائب القسام إنها أوقعتهم في كمين أم لا.

(الأناضول)