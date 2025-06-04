غزة.. “القسام” تعلن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بخان يونس

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، استهداف دبابة وجرافة عسكريتين إسرائيليتين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخلها.

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المكان، لإخلاء (دون تفاصيل إضافية).

وفي بيان منفصل، أفادت الكتائب بأن مقاتليها استهدفوا أول أمس الإثنين جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

ويأتي هذه العمليات ضمن رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة للشهر العشرين على التوالي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)