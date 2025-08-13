سياسة | عربي | فلسطين

غزة.. “القسام” تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين وسط خان يونس

منذ 58 دقيقة

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الأربعاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار ردود الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بغزة منذ 22 شهرا.
وقالت كتائب “القسام”، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا “دبابتي ميركافاه صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 وعبوة جانبية، بالقرب من دوّار أبو حميد وسط خان يونس”.
ولم تشر “القسام” في بيانها إلى إيقاع خسائر بشرية في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما لم يصدر عن جيش الاحتلال تعقيب فوري على الحادثة.
وتفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.
