غزة.. “القسام” تعلن اقتحام نقطة عسكرية إسرائيلية في جباليا

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، اقتحام نقطة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة، والاشتباك مع جنود داخلها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت: “أبلغ مجاهدونا بعد عودتهم من خطوط القتال عن اقتحام نقطة عسكرية صهيونية والاشتباك مع جنود العدو بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”.

وأشارت الكتائب في بيان إلى إيقاع مقاتليها الجنود الإسرائيليين بالنقطة العسكرية “بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا”.

وحتى الساعة 17:10 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على ما نشرته “القسام”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسعت نطاق عملياتها شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى منطقة غرب بيت حانون.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)