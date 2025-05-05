غزة.. “القسام” تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين واستهداف دبابتين

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، صباح الاثنين، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين واستهداف دبابتين وجرافة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك ردا على جرائم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 19 شهرا بحق الفلسطينيين في غزة، بدعم أمريكي مطلق.

وقالت “القسام” في بيان عبر منصة تلغرام: “خلال كمين مركب تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد”.

وأضافت: “من ثم الاشتباك معها (القوة) من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

و”بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”، وفق البيان.

والأحد، أعلنت “كتائب القسام” تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة السبت، ما أدى لمقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

وفي اليوم نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في معركة برفح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)