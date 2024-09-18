غزة.. “القسام” تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في رفح

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، مساء الأربعاء، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين باستهداف مبنى تحصنوا به بصاروخ موجه جنوب قطاع غزة الثلاثاء.

وقالت “كتائب القسام” في بيان مقتضب على منصة تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام عصر الثلاثاء من استهداف مبنى تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه”.

وأضافت: “ما أدى إلى مقتل وإصابة من بداخله (المبنى) في حي تل السلطان غرب مدينة رفح” دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن “مبنى استولى عليه الجيش انفجر في رفح أمس، وأسفر الانفجار عن مقتل 4 جنود وجرح 5 آخرين، هو واحد من آلاف المباني التي فخختها حماس في رفح”، على حد زعمها.

وأقر جيش الاحتلال بتدمير 14 ألف منزل بمدينة رفح من أصل 60 ألف منزل في القطاع بزعم أنها “مفخخة”.

ووفق إحصاءات مكتب الإعلام الحكومي في غزة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، دمر جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة 350 ألف منزل كليا وجزئيا، فيما ترك نحو 80 ألفا أخرى غير صالحة للسكن، ودمر 825 مسجدا كليا وجزئيا و3 كنائس.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)