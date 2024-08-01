غزة.. “القسام” و”سرايا القدس” تعلنان قتل جنود واستهداف آليات إسرائيلية- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” الجناحان العسكريان لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، الخميس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في حي تل الهوى بمدينة غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها “القسام”، و”سرايا القدس” عبر منصة تلغرام.

وقالت “القسام” إن مقاتليها “استهدفوا قوة صهيونية راجلة قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى”.

فيما قالت “سرايا القدس”، حسب بيان: “خضنا بالاشتراك مع كتائب القسام اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة برفح وأوقعنا أفرادها ما بين قتيل وجريح”.

وأضافت: “قصفنا بعدد من عبوات أبابيل المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزين جنوب حي تل الهوى”.



وحتى الساعة 13:00 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق بشأن ما ورد في بيانات “القسام” إلا أنه عادة يكتفي بشكل شبه يومي بتحديث حصيلة ضحاياه خلال المعارك الدائرة في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)