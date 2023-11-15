غزة: المستفيدون والمتضررون وموقف الدول العربية

طرفة بغجاتي

ابتداءً، لا أميل إلى ما يروجه البعض من أن حركة “حماس” تمثل الوجه الآخر لحزب الله اللبناني، لجهة الزعم بتبعيتها لإيران وتلقيها للأوامر الإيعازات من طهران، ومن أن الفارق الوحيد ربما بين الحزب والحركة حسب هذا الزعم هو أن الأخيرة فلسطينية سنية المذهب.

هذا الزعم يبدو قريبا جدا من الواقع عند الحديث عن حزب الله الذي يمكن اعتباره حزبا إيرانياً أكثر من كونه حزبا لبنانيا كما يصر الحزب على توصيف نفسه.

ولعلي لا أفشي سراً إن قلت إن حزب الله يُقدم على كل خطواته وأفعاله حسب ما تقتضيه الأجندة الإيرانية في المنطقة (كما حصل في تدخله في سوريا كمثال) ويعمل حسب ما تمليه عليه “ولاية الفقيه” التي تُعتبر جزءاً بنيوياً في عقيدة الحزب وهذا ليس افتراء، بل هو ما يقره الحزب نفسه نظرياً وعملياً منذ تأسيسه.

أما حركة حماس فهي وحسب اعتقادي، قد احتفظت بشكل كبير على استقلالية اتخاذ قراراتها ومواقفها وفق قراءتها الخاصة لمسارات الأمور وتطورها، بما في ذلك قرار شن الهجوم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي على مواقع التماس وأيضاً على العمق الإسرائيلي.

مع ذلك، قد يبتعد المرء عن الحقيقة إذا ما أغفل الحديث عن مجموعة إيحاءات أو حتى تأكيدات كان لها دور في اتخاذ الجناح العسكري للحركة قراره هذا، وهي تأكيدات صدرت عن إيران وحزب الله وتحدثت عن ما أسمته بـ”وحدة الساحات والمصير” وجبهة المقاومة والممانعة وما يقتضيه ذلك، في الحالة الغزاوية، من فتح جبهات عسكرية ضد إسرائيل على نطاق واسع في حال قامت الأخيرة بتدخل أو عدوان ذي طابعٍ تدميري شامل ضد قطاع غزة، وهو ما يفسر ما جاء في الخطاب الأول لقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف عند بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عول في خطابه وبشكل واضح على إيران وميليشياتها في كل من لبنان والعراق واليمن في التدخل المباشر في المعركة بناء على نظرية وحدة الساحات. إضافةً إلى عدة لقاءات لقيادات حماس كلها تتمنى وتتوقع فتح عدة جبهات وتسمي هذا المحور محور المقاومة ومن هذه القيادات من بالغ وجعلها حرباً شاملة ضد أمريكا قد تدخل فيها كوريا الشمالية ايضاً.

الآلة العسكرية الرهيبة

الذي جرى حتى الآن وما أعتقده لما تبقى من عمر هذا القصف الإسرائيلي والعنف غير المسبوق بهذه الحدة، هو أن هذه القوى التي عولت عليها حركة حماس ومعها أيضاً روسيا (التي تغازل حماس بين فترة وأخرى) ستترك الحركة وسكان قطاع عزة لقدرهم في مواجهة انتقام نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وآلتهم العسكرية الرهيبة.

تصرفات حزب الله وردود فعله “المنضبطة ” حتى الآن تجاه إسرائيل وخطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله وتأكيدات إيران بعدم نيتها التدخل المباشر فيما يجري، لا تدع أي مجال للشك فيما ذهبت إليه من استنتاجات، بل أن إيران ذاتها قد تنتهز فرصة ما يجري لالتقاط أنفاسها فيما يتعلق بنزاعها مع الغرب فيما يتعلق بملفها النووي أو أوضاعها المحلية المتوترة، كما أن حزب الله قد ينتهز الأمر ليؤكد لمنتقديه في لبنان على أهمية وجوده كأداة لمقاومة أي اعتداء إسرائيلي.

وحتى على الصعيد الدولي، تبدو دولة متحفظة على العدوان الإسرائيلي كروسيا، مستفيدة منه على نحو أو آخر لجهة صرف النظر عن غزوها لأوكرانيا ومحاولاتها فرض واقع جيوسياسي مختلف هناك.

أخيرا، يبقى المدنيون في غزة اليوم هم من يدفع الثمن والتكلفة دما غزيرا يسيل من الصغير قبل الكبير في سياق مقتلة وحشية جماعية تجري على مرأى الجميع.

التهجير الجماعي

وأكثر ما أخشاه أن يكون كل ما رأيناه إلى حد الآن من فظاعات ومآس، ليس أكثر من مجرد مقدمات لما تخطط له حكومة نتنياهو وتشير إليه من حين إلى آخر بعض مؤسساتها البحثية بل وبعض مسؤوليها من دعوات للقيام بتهجير جماعي من قطاع غزة إلى صحراء سيناء المجاورة بعد انتهائهم من تحقيق هدفهم المعلن في اجتثاث حركة حماس وذراعها المسلح.

أعتقد أن على الدول العربية بما في ذلك المطبعة لإسرائيل إبداء موقف وتحرك جماعي يعكس وحدة عربية على الأقل في هذه القضية فهذا وقت المواقف ذات المعنى وليس وقتا للمهاترات والحسابات الضيقة والمصالح الآنية.

هذه الدول والحكومات يمكنها الضغط لأجل وقف فوري لإطلاق النار يوقف نزيف الدم ويعيد تضميد الجراح التي لن تندمل بسهولة.

كما أن على هذه الدول العمل سوياً على إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لا أبالغ إن قلت إنه بمثابة ثالث أكبر كارثة في تاريخ فلسطين بعد نكبة 1948 وهزيمة نكسة 1967. مع الأمل أن لا نكون شهوداً في الفترة المقبلة على مصيبة رابعة أخرى تتجلى في استكمال تدمير المدمر وتهجير المهجر.

ختاماً، المعاناة والألم كبيران والتضحيات ومعها التحديات أكبر، ورغم كل ذلك لا يجب التوقف عن البحث عن بصيص أمل لمستقبل فلسطين وأجيالها القادمة.

كاتب سوري يقيم في النمسا