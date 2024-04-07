غزة: انسحاب مذلّ لجيش الاحتلال من خان يونس

غزة – «القدس العربي»: بدا انسحاب جيش الاحتلال، أمس الأحد، من خان يونس، في غزة، خطوة مذلة، خصوصا وأنه جاء بعد مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين عقب عمليات كتائب «القسّام»، التي اعتبرت أن تل أبيب اضطرت لإنهاء العمليات قي المنطقة قبل تحقيق الأهداف.
وعبّر فلسطينيون من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عن صدمتهم إزاء مشاهد الموت والدمار التي خلّفها الجيش الإسرائيلي عقب انسحابه. وقد جرى انتشال 12 جثماناً من مناطق متفرقة.
وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن سحب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس.
وقال الجيش في بيان: «أنهت الفرقة 98 في الجيش مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية».
وأشار إلى أن قوة كبيرة لا تزال تعمل في القطاع، حسب الحاجة الاستراتيجية.
وبينت إذاعة جيش الاحتلال أنه لم يبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول عسكري زعمه أن الانسحاب يعود إلى أن الجيش حقّق أهدافه في خان يونس. وقال «لم تعد هناك حاجة للبقاء في المنطقة».
وأدعى: «فكّكت الفرقة 98 كتائب حماس في خان يونس وقتلت الآلاف من عناصرها. قمنا بكل ما كان علينا القيام به».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيطلب منهم مغادرة رفح، في إشارة إلى إصرار الاحتلال على تنفيذ عدوانه على رفح.
إلا أن محللين ربطوا بين الانسحاب والضغوط الأمريكية على إسرائيل، خصوصا بعد أن نقلت شبكة «سي أن أن» الإخبارية عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة الخميس الماضي بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في قطاع غزة.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن بايدن حذر نتنياهو من إعادة أمريكا النظر في طريقة دعمها لتل أبيب إذا لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة على وجه السرعة.
وكان موقع أكسيوس الإخباري قد نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يسمه قوله إن نتنياهو ومساعديه فوجئوا بطلب بايدن وقف القتال في غزة خارج سياق صفقة تبادل الأسرى، وذلك في المكالمة الأخيرة بينهما التي وُصفت بأنها الأصعب منذ بداية الحرب.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي كانت تشير إلى أن معركة خان يونس ستنتهي خلال شهرين فقط لكنها استغرقت 4 أشهر.
وأوضحت أن سبب سوء تقدير جيش الاحتلال لمعركة خان يونس يعود إلى التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي واجهها هناك. واعتبر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في «البيت الأبيض» في مقابلة مع قناة «إيه.بي.سي نيوز»، أن تقليص القوات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة «راحة وتجديد» على ما يبدو ولا يشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة.
وعقب ساعات من إعلان الانسحاب، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن 5 صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه غلاف غزة، مضيفة أن القبة الحديدية اعترضت عددا منها. وأفادت بأن الصواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.
وبالتزامن مع الانسحاب، أعلن الاحتلال مقتل 4 من جنوده، بينهم ضابط، في خان يونس. ونشر أسماء القتلى، ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء الهجوم البري في غزة.
والسبت، أعلنت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تنفيذ عدة عمليات نوعية كبدت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلاً وعدة إصابات في محور خان يونس.
وعلقت «القسّام» على انسحاب الاحتلال من خان يونس بالقول «الاحتلال يضطر لإنهاء عملياته حتى قبل إنجاز أهدافها، ومن أمثلة ذلك ما حدث في الجوازات ومستشفى الشفاء وخان يونس».
تذكروا أيها السيدات والسادة الافاضل هذا الاسم جيدا واحفروه في ذاكرتكم وحفظوه ابناءكم ان لم يكونوا قد حفظوه بعد.
“خانيونس” عاصمة العرب، عاصمة المقاومة والجهاد عاصمة القسام.
انسوا أيها السيدات والسادة أسماء عواصمكم، عواصم العر، عواصم الخنوع وإلذل والهزيمة واستبدلوها بخانيونس.
ها هي خانيونس العربية العصية الأبية تحمل لواء الجهاد وتذود عن هذه الامة الخانعة التي ارتضت لنفسها الفرجة مصحوبة بالذل والمسكنة، وتذيق عدو الله مرارة الهزيمة وتكسر جبروته كسرا لا جبر بعده وتجعل من ساحاتها وبيوتها المدمرة بيوت العز مقابر للغزاة.
علموا اولادكم إسم مدينتهم الجديدة بما تتصف من آباء وشموخ وعند وندية واصرار على التحدي والقتال والمواجهة، خصال قل مثيلها يا اخوان في زمانكم العربي الرديء.
اخبروهم ان في أزقتها ولد القسام ورضع المقاومة فيها الرنتيسي والضيف والسنوار.
بشروا اولادكم ان منها سيخرج صلاح الدين ليطهر جيوش العربان من النجاسة والدنس ويوحدهم تحت لواء خان يونس ويقودهم إلى اليوم الكبير، يوم التحرير يوم الانتقام الرهيب يوم إنجاز المهمة.
لا نامت أعين خونة امة العرب الكبار وأشياعهم المنافقين.
هههه لم يحقق اهدافه الالاف فقدوا ارواحهم والباقي يتضور جوعا وتقولون لنا لم يحقق اهدافه
اتق الله..تلوم الضحيه بالمجازر ولا تلوم القاتل…الكيان الجبان يقصف المدنيين ويدمر ولا يستطيع هزيمه المقاومه …ولن ننسى ان انظمة عربيه من ساعدت الكيان في خنق غزة ومنع اسباب الحياة والصمود عنها واعطو شرعية الذبح لاهل غزة بسلاح الكيان …. الكيان والغرب وامريكا وانظمه التطبيع والطوق هم اعداء غزة وقاتليها
انسحب الصهاينة من خان يونس فإلى الجيم وإن شاء الله بدون عودة. أذلهم الله وأنزل عليهم ما يستحقوا. وإنه لنصر أو إستشهاد.
جزاكم الله عن الامة كل خير.
ان الحرب خداع لقد زرعوا الكاميرات واجهزة التجسس في كل مكان بغزة ثم تظاهروا بالانسحاب في خداع واضح وحيلة يراد من ورائها معرفة مخابيء المقاومة والمخطوفين, فعلى المقاومة ان تجعل هذه الحيلة لمصلحتها هي بالمناورة المناسبة
إلى مواطن غيور
الصحافة الإسرائيلية وجنرالات وسياسيون صهاينة هم الذين يعترفون بفشل الحرب على غزة. يتعين تجرُّعُ الهزيمة يا الرفيق المعلوم.
الجيش الصهيوني النازي يهرب ذليلا من خانيونس و سيبقى ذليلا ان شاء الله