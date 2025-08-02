غزة تباد.. إسرائيل تقتل 35 فلسطينيا بينهم عائلة كاملة- (صور وفيديو) 

غزة: استُشهد 35 فلسطينيا، بينهم عائلة كاملة، وأُصيب آخرون، السبت، في هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيام نزوح وتجمعات لمدنيين في مدينة غزة وجنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردت مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصاب آخرين بإطلاق نار استهدف تجمعا لمنتظري مساعدات شمالي قطاع غزة.

وقبل ذلك، استشهد 27 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

في القرن الواحد والعشرين

وتحت ظلال 22 دولة عربية

هذه هي عربات إسعاف الجرحى في قطاع غزة! pic.twitter.com/rYzkmKEhYN — د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) August 2, 2025

وسط غزة

في وسط القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي عائلة القريناوي المكونة من 5 أفراد (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة)، عقب استهداف منزلهم جنوبي بلدة الزوايدة.

كما استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة الزوايدة.

وفي السياق، استشهد 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية في إطلاق نار إسرائيلي قرب مركز التوزيع في محيط محور نتساريم.

من أقصى شمال #غزة

تقرير يوثق مشاهد مؤلمة وشهادات صادمة تكشف حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في سعيهم اليومي وراء لقمة العيش، وسط حصار خانق، وجوع قاتل، وظلّ الموت الذي لا يفارق المكان. pic.twitter.com/Wp2NWYP7At — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 2, 2025

جنوب غزة

وفي جنوبي القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في هجوم نفذته مسيرات إسرائيلية بالقنابل على خيام النازحين قرب مفترق الصناعة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهدت أم وابنتها باستهداف إسرائيلي لخيمة نزوح قرب بوابة “سجن أصداء” الذي يؤوي نازحين غربي خان يونس.

كما استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية بإطلاق نار إسرائيلي، قرب مركز التوزيع في شارع الطينة جنوبي خان يونس.

واستشهدت سيدة في قصف إسرائيلي على حي الأمل شمال غربي خان يونس.

وخلال ساعات الليل، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف لمنازل ومنشآت في المناطق الشرقية لخان يونس.

وفي رفح، استشهد فلسطيني وأُصيب 25 آخرون بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع الذي يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” غربي المدينة.

شمال غزة

وفي شمالي القطاع، أُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة لعائلة اليازجي قرب شارع عايدية غربي مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية في منطقتي التوام والخزندار شمال غربي قطاع غزة.

وبمدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشجاعية (شرق).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)