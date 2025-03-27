31 شهيدا جراء الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة الخميس- (فيديو)

غزة: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، الخميس، إلى 31 فلسطينيا جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة طالت مناطق عدة من القطاع منذ ساعات الفجر، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 17 شهرا.

وشهدت مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة عدد من الاستهدافات الإسرائيلية المسائية، أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

الحياة جحيم في قطاع غزة، كارثة ومأساة لا تطاق وجوع شديد.

القصف لا يتوقف، المجازر مستمرة، والتدمير بلا هوادة.

شبان في طريقهم للبحث عن الطعام لإطعام عائلاتهم، أسقطت عليهم إسرائيل صاروخاً وقتلتهم. pic.twitter.com/t4LPW0EwwB — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 27, 2025

جنوب القطاع

في أحدث الغارات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر قصف من طائرة حربية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من “مفترق الإقليمي” بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسبق ذلك، استهداف منزل يعود لعائلة عمران في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة عدد آخر.

وفي مدينة رفح (جنوب)، أصيب مواطن برصاص إسرائيلي في منطقة “خربة العدس”، فيما أُصيب آخر قرب شاطئ “شالية شمس”، جراء إلقاء طائرة استطلاع إسرائيلية (كواد كابتر) قنابل متفجرة على منطقة المواصي بالمدينة.

وسط القطاع

وفي وسط القطاع، أُصيب مواطن جراء إطلاق طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية النار في محيط “تبة النويري”، غرب مخيم النصيرات.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية موقعًا للشرطة البحرية غرب مخيم النصيرات، دون أن تُسجّل إصابات.

شمال القطاع

وفي شمال القطاع، استشهد 7 فلسطينيين وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية جوية استهدفت تجمعا مدنيا للمواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

عاجل | أربعة شهداء وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/Gxg8BYXe7t — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 27, 2025

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار وحتى صباح الخميس، قتلت إسرائيل 855 فلسطينيا وأصابت 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

استهدافات نهارية

وخلال ساعات النهار، قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر غارات جوية وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من غزة، إذ استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة البلي في مدينة بيت لاهيا شمال غزة. كما استشهد شابان فلسطينيان أحدهما من ذوي الإعاقة برصاص قناص إسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

استهدافات عند الفجر

وفجر الخميس، قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف منازل في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومحيط جامعة القدس المفتوحة غرب المدينة، ومواصي خان يونس جنوب.

ومن بين الشهداء، متحدث حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الذي سقط في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمته في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

(الأناضول)