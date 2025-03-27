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غزة تباد.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف- (فيديوهات)

27 - مارس - 2025

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غزة: كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف منازل في أرجاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 16 شهرا.

وقال مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن حرب الإبادة المتواصلة ضد قطاع غزة أسفرت فجر الخميس، عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعضهم كانوا يحتمون داخل خيام النزوح.

وأشار إلى استشهاد 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “الغرباوي” في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ولفت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة أفراد عائلته إثر قصف خيمة تؤويهم في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة.

وأفاد المصدر نفسه باستشهاد متحدث حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في جباليا البلد، شمالي القطاع.

في سياق متصل، كثفت الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق النيران تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، ليل الأربعاء، كما شهدت الأحياء الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات (وسط) قصفا مدفعيا.

وفي “بيت لاهيا” شمال شرق القطاع، حيث أعلنت تل أبيب قبل أيام شنها عملية برية، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية نسف لعدد من المباني في قرية أم النصر “القرية البدوية”.

كما شهدت مناطق شمال وغرب بلدة “بيت حانون” (شمال شرق) والمناطق الشمالية الغربية لمدينة “بيت لاهيا” قصفا مدفعيا كثيفا خلال ساعات الليل.

واستكمالا لعمليات التدمير، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مباني سكنية شمال غربي قطاع غزة وفي شمال المحافظة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، كثفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النيران في “منطقة الزنة” شرق مدينة خان يونس، كما نفذت قصفا مدفعيا استهدف المناطق الغربية الشمالية لمدينة رفح.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا في بلدة “القرارة” شمالي مدينة خان يونس.

وأسفرت هذه الممارسات الإسرائيلية في مختلف أرجاء قطاع غزة عن سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/ آذار الجاري، قتلت إسرائيل حتى صباح الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى، بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على غزة، وأصدرت “أوامر الإخلاء”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2025 الساعة 10:21 ص

    هيه للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا غزة تباد ولبنان تباد وسوريا تباد واليمن تباد والعرب في واد لا يزالون يشترون الخردة العسكرية المهترئة الصدئة لعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2025 الساعة 10:28 ص

    هه غزة تباد والعرب في واد، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس بلا حساب أو عقاب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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