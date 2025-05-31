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غزة تباد.. استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 برصاص إسرائيلي أثناء توجههم للمساعدات- (فيديو)

منذ 21 دقيقة

موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة

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غزة: استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، السبت، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين.

وفي آخر التحديثات، أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة ديب، وهم الأب والأم وطفليهما، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤويهم في أرض الشنطي بمدينة غزة ليلا.

وسبق وقالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية لدى محاولتهم التوجه إلى نقطة توزيع المساعدات الأمريكية قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لاستلام مساعدات الأمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” المستحدثة المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

وقالت المصادر إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، التي تشهد وبلدة القرارة عمليات تدمير ونسف واسعة للمباني والبنى التحتية، وفق ما أكده شهود عيان.

وفي السياق، أوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثماني فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي سابق على بلدة القرارة شرق المدينة؛ دون الإشارة إلى زمن وقوعه.

وذكرت أن فلسطينيا استشهد، فيما أصيب آخرون بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حارة صافي بمنطقة السكة وسط مدينة خان يونس.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)

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