غزة تباد.. استشهاد 24 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدرستي نازحين ومنازل بغزة- (فيديو) 

غزة: استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين جنوب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه “انتشلت شهيدين من منزل لعائلة اللوح، في محيط مخبز السلطان بشارع الثلاثيني غرب حي الصبرة”.

“بدي بابا”.. طفلة تبكي و شقيقها في حالة صدمة وذهول، بعد إصابتهما بقصف الاحتلال على قطاع غزة. تصوير: حمودة شاهين pic.twitter.com/J8pF5d35jl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2024

رافعاً شارة النصر.. جريح يُعالَج على الأرض، لعدم وجود متسع داخل المستشفى؛ جراء غارات الاحتلال العنيفة والمتتالية على غزة. pic.twitter.com/w617dVHIvN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2024

وأوضح في بيان أن طواقمه “توجهت إلى قصف إسرائيلي آخر استهدف منزلا في محيط مسجد السلام بمنطقة الصبرة”.

ولفت الدفاع المدني إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي بات يكثف قصفه للمنازل في مدينة غزة”.

بينما ذكر مصدر طبي أن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الكيالي بمنطقة الخضرية جنوب حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن ألسنة الدخان ما زالت تتصاعد من منزل عائلة الكيالي بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير.

اصحى يابا اصحى pic.twitter.com/46AFdWf8vP — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 19, 2024

وشمال قطاع غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان سكنية في مناطق مختلفة، حيث سمع دوي انفجاراتها في أنحاء مدينة غزة، وفق شهود عيان

وفي وقت سابق الخميس، استُشهد 19 فلسطينيا وأصيب 30 آخرون في 3 غارات إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين ومنزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

#فيديو | ⭕️ اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة الشعف شرق حي التفاح بغزة pic.twitter.com/C9oQYrouCD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

#شاهد| شهداء وعدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرق مدينة غزة pic.twitter.com/MviNQVLotB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

وقال مسعفون فلسطينيون إن “19 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 30 معظمهم من الأطفال والنساء، جراء شن مقاتلات إسرائيلية 3 غارات متزامنة على مدرستي دار الأرقام وشعبان الريس اللتين تؤويان نازحين، ومنزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وأضاف المسعفون أن “طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ تنتشل جثث الشهداء، ومركبات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى المعمداني وسط المدينة لتلقي العلاج”.

بدورهم، قال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي تسبب بدمار كبير في المدرستين والمباني السكنية المجاورة لهما.

#فيديو| الدفاع المدني والطواقم الطبية تتمكن من انتشال جثامين ثلاثة شهداء استهدفتهم طائرات الاحتلال في وقت سابق بحي الزهور شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/kgve10SQh7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

ومع تزايد الدمار وتكرار عمليات النزوح والظروف القاسية جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، تحولت مدارس قطاع غزة إلى مراكز إيواء للنازحين، إلا أن تل أبيب لاحقتهم في مدارس الإيواء والخيام، وكثفت استهدافها لهم موقعة أعدادا كبيرة بين قتيل وجريح، رغم التحذيرات الدولية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)