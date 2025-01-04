رغم استئناف المفاوضات.. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المواطنين في قطاع غزة- (فيديوهات)

فلسطينيون يحملون جثمان أحد الشهداء في موقع غارة إسرائيلية بحي الشجاعية في مدينة غزة

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مربعا سكنيا في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، في ظل استئناف مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

#عاجل | وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني، جراء القصف المدفعي المتواصل من قوات الاحتلال على محيط منطقة الحلبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/KnXpPsnKqJ — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 4, 2025

يا رب الجبر والصبر على قلوب أمهات الشهداء.

هذه مشاهد تتكرر في الساعةِ عدّة مرات.

يا عالم نحن نذبح بصمت pic.twitter.com/cIQLaDn7jZ — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 4, 2025

وقال الدفاع المدني في بيان: “تم انتشال جثامين 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى، ولا يزال على الأقل 10 أشخاص في عداد المفقودين، نتيجة القصف الذي دمر بالكامل مربعا سكنيا في مدينة غزة”.

والجمعة، أعلنت حركة حماس، استئناف مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في الدوحة، تركز على وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وعودة النازحين.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تعجيزية ترفضها حماس، التي تصر على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، استُشهد 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، فيما فُقد 14 آخرون تحت ركام منازلهم التي دمرها جيش الاحتلال في ظل إمعانه بحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ قرابة 15 شهرا.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مركبة بمدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب إفادة مصدر طبي.

وحسب شهود عيان، فإن مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة قرب مفترق طرق “أبو هولي” جنوب شرق دير البلح.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، بأن طواقمه انتشلت جثامين “6 شهداء إثر استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس“.

وسط بكاء ووداع الأهالي.. تشييع جثامين شهداء غارات الاحتلال على خان يونس pic.twitter.com/6JC57w5LHg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 4, 2025

وأضاف في بيان ثان، أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة “الشوبكي” في شارع الصحابة غرب مدينة غزة.

وأوضح في بيان ثالث أن طواقمه انتشلت إصابتين من قصف منزل لعائلة “الغولة” في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق غزة فيما عجزت عن انتشال 11 شخصا من تحت الأنقاض وبقوا في عداد المفقودين.

الأطفال يتصدرون المشهد مجددا..

حي الشجاعية -مدينة غزة .. صباح اليوم. pic.twitter.com/RTqQwljKpk — Dima Halwani (@DimaHalwani) January 4, 2025

وحسب شهود عيان ، فإن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي ، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل يضم أفرادا من عائلتي الشريف والمجايدة في منطقة المواصي غرب خان يونس، من فلسطيني إلى 3 بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين.

عاجل: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزلٍ في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر السبت إلى 3 من عائلة الشريف، وهم: معاذ عماد الشريف زوجته شيماء العتال ابنه عماد الشريف pic.twitter.com/uHIQoXI1DR — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 4, 2025

كما ذكر أن فلسطينيين استشهدا في قصف جوي استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة العربية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشار المصدر ذاته إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق وسط خان يونس.

وقال شهود عيان إن مقاتلات إسرائيلية وآليات الجيش قصفوا بشكل متقطع أراضٍ زراعية في بلدة القرارة شرق خان يونس.

وأضاف الشهود أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح (جنوب) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي المحافظة الوسطى، أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين على امتداد شارع مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح، وفق إفادة مصدر طبي، لافتا إلى أن 3 فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية في مدينة دير البلح.

وذكر شهود عيان، أن مدفعية إسرائيلية قصفت مناطق شمال مخيم النصيرات وسط إطلاق نار بشكل متقطع، بالتزامن مع إطلاق سلاح البحرية الإسرائيلي قذائفه صوب الشاطئ.

صور تدمي القلوب لطفل فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في #غزة pic.twitter.com/5sJ4V3LY15 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2025

كما قصفت مقاتلات إسرائيلية غرب حي الصبرة جنوب غزة وأطلقت طائرات مُسيّرة النار على منطقتي الجلاء والصفطاوي شمال غربي المدينة، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود أن آليات الجيش فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وسط تواصل عمليات نسف المباني في بلدة بيت حانون ومخيم جباليا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)