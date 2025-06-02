غزة تباد.. استشهاد 33 فلسطينيا بغارات إسرائيلية في أنحاء القطاع- (فيديو) 

غزة: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ فجر الاثنين في قطاع غزة إلى 33 شخصا، جراء استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

طفلة فلسطينية أصيبت بقصف الاحتلال على بيتٍ غرب خانيونس. pic.twitter.com/55g9NZWIr5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2025

وفي أحدث هجوم، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب آخرين، بقصف منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة “النديم” وسط مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

وأفاد شهود عيان أن عدد من الضحايا لا زال تحت أنقاض المنزل المستهدف، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني بإمكانات متواضعة جدا من أجل انقاذهم.

مات الكلام..

هذه هي إسعافات غزة. pic.twitter.com/jywkLeT9DY — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 2, 2025

وفي وقت سابق، قتل الجيش 3 فلسطينيين وأصاب عدد آخر بقصف الطابق العلوي من مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين، في دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصدر طبي.

وأفاد ذات المصدر بارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش بقصف منزل عائلة البرش في بلدة جباليا بمحافظة الشمال من 9 أشخاص إلى 16.

وقال إن جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفيي الشفاء بغزة والمعمداني (شرق)، جراء قصف منزل عائلة البرش.

وأفاد المصدر، باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جنيد في بلدة جباليا.

ارتقى زوجها وابنها وحفيدها قبل أشهر،

واليوم، تودّع الحاجة أم مازن البرش أكثر من 16 شهيدًا من أبنائها وأحفادها، بعد أن استهدف الاحتلال منزل العائلة في جباليا البلد شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/7eRu3aHme9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 2, 2025

وفي وقت سابق الاثنين، قال مصدر طبي إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين قرب دوار أبو شرخ بمحافظة الشمال.

ووسط القطاع، قال المصدر إن فلسطينيا استُشهد وأًصيب آخران بجراح خطيرة بقصف إسرائيلي استهدف مركبة تتبع لبلدية البريج، فيما قال شهود عيان إن الشهيد أحد موظفي البلدية؛ فيما لم يصدر تعقيب فوري عنها.

كما أصيب صيادان برصاص إسرائيلي خلال عملهما على شاطئ بحر مدينة غزة، وفق ذات المصدر.

وفجر الاثنين، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء توجههم لاستلام “مساعدات” قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح.

وأفاد المصدر بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي قرب “مركز التوزيع المساعدات” التي تديره شركة أمريكية بموافقة إسرائيلية.

وأوضح ذات المصدر أن فلسطينيا توفي متأثرا بجراحه الأحد، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص صوبه أثناء توجهه لاستلام المساعدات غرب مدينة رفح.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار، تنفيذ مخطط مشبوه لـ”توزيع مساعدات”، عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

ويجري التوزيع في ما تسمى “مناطق عازلة” جنوب غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف شهداء وجرحى.

أطفال يأكلون فتات الطعام عن الأرض، مع اشتداد المجاعة والحصار الإسرائيلي على غزة. pic.twitter.com/n3WRi3zzY8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2025

ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع “توزيع المساعدات” 52 شهيدا و340 جريحا، حيث حولتها إسرائيل إلى “مصائد للقتل الجماعي”، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة صحة بغزة حتى ظهر الاثنين.

في السياق، كثف الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل من القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خاصة بمحافظة الشمال وشرق مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن الجيش واصل نسف مبان سكنية شرق مدينة غزة وبمحافظة الشمال وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحوا أن الجيش الإسرائيلي دمر “مسجد الأنصار” في مدينة دير البلح بعد قصفه بثلاثة صواريخ.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)