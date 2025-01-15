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غزة تباد.. استشهاد 43 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على وقع مفاوضات الهدنة- (صور وفيديوهات)

15 - يناير - 2025

موقع غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الفارابي" التي تؤوي نازحين في وسط مدينة غزة

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غزة: استشهد 43 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة رغم “التقدم الكبير” في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى من شأنه أن يفضي لإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ16.

وقال فلسطينيون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتزامن مع “تقدم” مفاوضات الاتفاق المرتقب، صعد قصفه على منازل المواطنين ومراكز الإيواء خلال اليومين الماضيين.

وأفاد مصدر طبي، مفضلا عدم ذكر اسمه، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شاهين يؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون باستهداف مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة الخطيب في معسكر دير البلح، بحسب مصدر طبي.

وأضاف أن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة نصار في مخيم (2) بالنصيرات، فيما استشهد فلسطيني في قصف استهدف مخيم (1) في النصيرات وسط القطاع.

وتابع أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على منزلين لعائلتي “الشيشنية” وياسين في مخيم البريج وسط القطاع، فيما تواصل القصف المدفعي على مخيم المغازي.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق شهود عيان، عمليات نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين من عائلة “الحرازين” استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “الفارابي” التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك.

وأشار الشهود إلى استمرار عمليات نسف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة وفي منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وجنوب القطاع، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين استشهدوا في غارتين على منزل وتجمع لمواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافوا أن 5 من بين هؤلاء استشهدوا بقصف منزل في حي النصر شمال المدينة، فيما استشهد الاثنان الآخران في قصف مسيرة استهدف خربة العدس (شمال).

ويأتي تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين تل أبيب وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 15, 2025 الساعة 9:02 ص

    يا أحرار غزة العزة و مجاهدي القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير والشهيد عمر القاسم والعامودي حذار حذار من غدر عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥🚀

    رد

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