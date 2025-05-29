غزة تباد.. استشهاد 45 فلسطينيا بقصف إسرائيلي منذ فجر الخميس- (صور)

غزة: استشهد ما لا يقل عن 45 فلسطينيا منذ فجر الخميس، جراء عمليات قصف إسرائيلية استهدفت مدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حسب مصادر طبيبة وشهود عيان.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط) بـ”استشهاد 24 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في قصف للاحتلال إسرائيلي على منزل لعائلة القريناوي بمخيّم البريج” وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن “المنزل المستهدف مأهول بالسكان ويقع في منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى”.

وأضافوا أن “الغارة الإسرائيلية تسببت بأضرار واسعة في المنازل المجاورة لعائلات بينها المقادمة وأبو عون وأبو شمالة وأبو غرقود”.

و”لا تزال عمليات انتشال الضحايا من المنزل المستهدف والمنازل المجاورة مستمرة، لعدم توفر الإمكانات اللازمة لدى طواقم الإنقاذ والإسعافات”، وفق الشهود.

فيما “وصلت جثامين 7 شهداء، بينهم طفلة، إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين شمال مدينة غزة”، وفق مصادر طبية.

وقالت مديرية الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، في بيان: “شهيدان وعدد من المصابين وأكثر من 20 مفقودا تحت الأنقاض، بقصف الطيران الحربي منزلا لعائلة أبو الكاس بمنطقة السنافور شرقي مدينة غزة”.

كما أفادت مصادر طبية بـ”استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، في استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة عزام، وروضة أطفال في جباليا البلد شمالي القطاع”.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بـ”استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا بطريقهم نحو مركز توزيع مساعدات جنوب غرب خان يونس”، وفق المصادر.

كما قالت مصادر طبية: “قصف إسرائيلي استهدف أبراج القلعة بمنطقة قيزان رضوان في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته”.

(الأناضول)