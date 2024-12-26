غزة تباد.. صحافيون ينظمون وقفة للتنديد باغتيال إسرائيل 5 من زملائهم- (صور)

غزة: شارك عشرات الصحافيين الفلسطينيين في وقفة شمال غزة، الخميس، تنديدا باغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 من زملائهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، في ظل الإبادة المستمرة منذ 14 شهرا.

وخلال الوقفة، رفع الصحافيون لافتات تندد بانتهاكات إسرائيل، منها “201 صحافي قتلوا بدم بارد”، و”التغطية ستبقى مستمرة”.

وفي كلمة، قال الصحافي إسلام بدر: “رغم الإبادة، سنستمر في التغطية لأننا صوت أهلنا والقضية والأرض”.

وأضاف: “التغطية لن تتوقف، وعلى العالم أن يتحرك لوقف إسرائيل عن قتلنا، نحن هنا لننقل الحقيقة”.

وأشار بدر إلى أن “اغتيال الصحافيين جريمة، والإبادة في غزة جريمة، والعالم الصامت شريك في هذه الجرائم”.

من جانبه، قال الصحافي باسل خير الدين: “نقف اليوم أمام جريمة متكاملة الأركان، تستهدف ليس فقط الصحافيين، بل تسعى لحجب الحقيقة عن العالم في ظل حرب إبادة جماعية”.

وأضاف: “هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الإعلاميين، بهدف كتم صوتهم وإسكات رسالتهم الصحفية”.

وأكد أن “الصحافة ليست جريمة، واغتيال إسرائيل للصحافيين لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني في نقل معاناة شعبنا”.

وفجر الخميس، استشهد 5 صحافيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة البث الفضائي التابعة لقناة “القدس اليوم” كانت أمام مستشفى العودة بالنصيرات، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)