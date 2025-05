غزة تبكي صوتها الشجيّ… استشهاد الطفل حسن عياد- (فيديوهات)

غزة: استُشهد الطفل المغني حسن عياد، 14 عامًا، أحد أبرز الأصوات الفنية الناشئة في قطاع غزة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات للاجئين، وذلك ضمن موجة عدوان عنيف شنّته قوات الاحتلال منذ يوم الإثنين، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، وسط حصار خانق يتسبب بالمجاعة والموت البطيء.

واشتهر حسن بأغانيه المؤثرة التي تصف واقع الحياة والموت في غزة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، وكان كثيرًا ما يغني برفقة والده علاء عياد، بصوت شجيّ يعكس الألم الجماعي.

في أحد المقاطع المصوّرة التي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، أنشد حسن بصوته الحزين: “غزة بتموت… عمياء بعيون أمريكا. بالطيران دُقّ طعم الموت… غارة من البر والبحر. قفلوا المعابر، الناس بتموت من الجوع. اشهدوا يا عالم، شو عملوا فينا.”

وفي حديث مؤلم للصحافي الفلسطيني عيسى صيام، قال والد الشهيد: “حسن كان قلبي، روحي، ابني… ابني الوحيد.”

Hassan Ayyad, a 14-year-old Palestinian child singer from Nuseirat refugee camp, was killed under Israeli occupation bombardment after spending his short life singing about war and hunger. In a raw and emotional testimony, his father described him as his soul, his only son, and… pic.twitter.com/vzSwUygVce

