غزة تتنفس الحياة بعد 470 يوما من الحرب.. السكان خرجوا للشوارع فرحا وعادوا مشيا إلى مناطق الدمار

غزة – “القدس العربي”:

صدحت أصوات سكان قطاع غزة بالتهليل والصفير، عند الساعة الثامنة والنصف من صبيحة الأحد، مع هدوء أصوات الطائرات والغارات الإسرائيلية بشكل لم يشهدوه على مدار أيام الحرب الماضية، وذلك مع بداية دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد تقديم الموعد لأربع ساعات، غير أن جيش الاحتلال تعمد تنغيص الفرحة، بتنفيذ عدة استهدافات طالت مناطق قريبة من الحدود والتوغل البري، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.

دخول مرحلة التنفيذ

وذكرت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” أن تقديم موعد وقف إطلاق النار، جرى الاتفاق عليه في مفاوضات غير مباشرة استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بحثت الترتيبات الفنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه المحادثات التي جرت الجمعة، جرى الاتفاق ليلا على تقديم موعد التنفيذ، بعد تأكيد الطرفين حماس وإسرائيل، على القدرة على وقف كل الهجمات عند هذه الساعة، ليتم حقن دماء الكثير من الضحايا، الذين اعتادت إسرائيل قتلهم بغاراتها العنيفة.

جرى الاتفاق ليلا على تقديم موعد تنفيذ وقف إطلاق النار، بعد تأكيد الطرفين حماس وإسرائيل، على القدرة على وقف كل الهجمات عند الساعة 8:30

وعلمت “القدس العربي” أن المقاومة أكدت أنها أوصلت رسائل لكل خلاياها الميدانية بالتوقف عن الهجمات التي تنفذها ضد قوات الاحتلال في القطاع، مع حلول موعد الثامنة والنصف من صبيحة الأحد، وذلك بعد أن جرى وضع الخطط اللازمة لهذا الأمر، فيما نقل الجانب الإسرائيلي المفاوض، تأكيدات على قدرة الجيش الإسرائيلي التوقف عن الهجمات عند هذه الساعة، وهو ما لم يتم إلا عند الحادية عشرة والربع ظهرا، على أن يباشر بالانسحاب حسب خطة المرحلة الأولى من مناطق التوغل، وهو ما تم جزء منه ليل السبت، حين انسحبت قوات الاحتلال من الكثير من مناطق التوغل شمال القطاع ومن مدينة رفح، وأبقت على التواجد في عدة مناطق حدودية، وفي “محور نتساريم” و”محور فيلادلفيا”.

فرحة السكان

وخرج الأهالي إلى الشوارع، وشرعوا بالتهليل من جديد، على غرار ما فعلوه عندما جرى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن هذه المرة اختلفت عن السابق، لاقترانها بوقف إطلاق النار، وفي مشفى الأقصى وسط القطاع علت التهليلات وتكبيرات العيد المعروفة، وهناك رفعت الأعلام الفلسطينية ووزعت الحلوى، وهتف المواطنون بشعارات “جنة جنة جنة فلسطين يا وطنا”، و”على القدس رايحين شهداء بالملايين”، كما سمع أصوات إطلاق نار في الهواء، وهو مشهد غاير ما تشهده ساحة المشفى يوميا خلال أيام الحرب، حين كانت تزدحم بجثث الضحايا استعدادا لتشييعهم.

كما شهدت ساحة المستشفى المعمداني في مدينة غزة احتفالات مشابهة، كما احتفل مواطنون بالتهدئة في مناطق شمال القطاع، التي عانت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عملية توغل برية كبيرة، وانطلق الأطفال والشبان والرجال والنساء في الشوارع وفي مناطق النزوح يجوبون مناطق سكنهم، وصدحت أصوات أطفال من مركز إيواء يقع قرب المدخل الرئيسي لمخيم النصيرات وهو يهتفون “هدنة هدنة”، وقال شهود عيان إن منطقة مواصي خان يونس التي يقيم فيها مئات آلاف النازحين في معسكرات الخيام، شهدت أجواء مماثلة، وأن باعة البسطات الشعبية، استخدموا كلمة التهدئة في الترويج لبيع البضائع، كما سمعت أصوات إطلاق نار في عدة مناطق في القطاع، ابتهاجا بالتهدئة.

وقال أحمد قنديل من وسط القطاع “طول فترة الحرب اعتدت على سماع صوت الزنانة (الطائرة الاستطلاعية).. حتى إن صوتها سبب للكل مشاكل”، وأضاف “تخيل نفسك كل يوم معتاد تسمع الزن (صوت الطائرة الاستطلاعية)”، لافتا إلى أنه نهار وليل غزة مقسم ما بين هذه الأصوات أو أصوات الانفجارات العالية الناجمة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي.

وكان بالإمكان ملاحظة أكثر من خمس طائرات مسيرة، تحوم فوق حي سكني في قطاع غزة، إضافة إلى الطيران النفاث الذي كان يدخل الأجواء بشكل مفاجئ، ويشن غارات عنيفة.

عودة لمناطق الدمار

وعقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحرك مواطنون إلى مقربة من مناطق سكنهم القريبة من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، كما تحرك مواطنون إلى مناطق التوغل البري التي انسحب منها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع، وفي مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع مشيا على الأقدام، وهي مناطق كان يمنع الاقتراب منها خلال الفترة الماضية، ليفاجأوا من حجم الدمار الكبير الذي أصاب تلك المناطق، فيما تجول آخرون من مدينة غزة في مناطق الدمار الكبير في حي الشجاعية شرقا، فيما قام نازحون في منطقة مواصي خان يونس بتفكيك خيامهم ونقلها إلى المنطقة الشرقية للمدينة، حيث منازلهم التي دمرها الاحتلال هناك.

وحسب تحليلات صور الأقمار الصناعية، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال تعمد تدمير حوالي 70% من مباني قطاع غزة، وهو أمر أيضا أكده تقييم أضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار اصطناعية (يونوسات).

انتشر مسلحون يتبعون أجهزة الشرطة والأمن في غزة وفصائل المقاومة، بعضهم يضع أقنعة على وجوههم وهم يستقلون عربات في شوارع مدينتي رفح وخان يونس ووسط القطاع

وانتشر مسلحون يتبعون أجهزة الشرطة والأمن في غزة وفصائل المقاومة، بعضهم يضع أقنعة على وجوههم وهم يستقلون عربات في شوارع مدينتي رفح وخان يونس ووسط القطاع، وشرع أفراد شرطة بلباسهم الرسمي لأول مرة منذ بدء الحرب بتنظيم حركة السير وتيسير أمور الحياة، وقال ضابط برتبة رائد كان على رأس قوة شرطية في مدينة خان يونس، إن أوامر صدرت إليهم من قيادة شرطة غزة، بالنزول باللباس الرسمي والبدء بتنظيم سير حياة السكان، فيما أكدت جهات مختصة أنه سيجري على الفور ملاحقة قطاع الطرق والأشخاص الذين اعتادوا على نهب قوافل المساعدات.

الخوف من القادم

ورغم الفرحة الكبيرة التي غمرت السكان، إلا أن الكثيرين عبروا عن خشيتهم من تجديد إسرائيل عمليات القصف في قادم الأيام، متذرعة بحج واهية، أو أن تعود للحرب من جديد، وقال محمد الغصين “معقول تصمد التهدئة، ما ظل في قدرة على التحمل، والجميع يريد للحرب أن تنتهي إلى الأبد، بكفي قتل ودمار”، فيما عبرت سمر المصري النازحة من شمال غزة، بالوصول إلى اليوم الذي يفتح فيه “محور نتساريم”، حسب الاتفاق، لعودة النازحين، وقالت إن أسرتها قررت عدم الانتظار حتى السماح للعربات بالتنقل من المعبر، وقررت العودة باستخدام العربات التي تجرها الحيوانات والمشي على الأقدام، وقد عبرت عن اشتياقها لمكان سكنها، وإلى لقاء أفراد من عائلتها أصروا على البقاء في مناطق الشمال.