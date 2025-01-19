غزة تتنفس حياة… وأسيرات فلسطين وأشبالها إلى الحريّة

غزة ـ الناصرة ـ لندن – “القدس العربي”: بعد أكثر من 15 شهراً على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لضغوط الوسطاء، وبدأ وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة، رافقه بدء المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكان يمكن لنتنياهو أن يقبل بمثل هذا الاتفاق في شهر أيار/ مايو أو تموز/ يوليو من العام الماضي، حسب ما يؤكد سياسيون إسرائيليون وفلسطينيون، لكنه اختار الإكمال في القتل خدمة لمصالحه الشخصية.

وتقول حركة “حماس” إنها أبرمت الاتفاق بنفس الشروط التي وضعتها في بداية الحرب.

وأودت الحرب الإسرائيلية الوحشية، بحياة أكثر من 46 ألف فلسطيني وأصابت 110 آلاف جريح وصلوا إلى المستشفيات، حسب إحصاءات رسمية فلسطينية فضلاً عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وتتخوف جهات طبية من أن تكون الأعداد أكبر من ذلك بأضعاف.

ووصلت مساء أمس حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتسلم أسرى فلسطينيين، هم 69 أسيرة و21 طفلاً كان يحتجز الاحتلال معظمهم من دون محاكمات ولا توجيه تهم.

واحتشد مئات من ذوي الأسرى الفلسطينيين في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر في انتظار الأسيرات والأطفال المرتقب الإفراج عنهم.

وفي غزة، كان الفلسطينيون تدفقوا إلى شوارع القطاع للاحتفال والعودة إلى أنقاض منازلهم المدمرة بينما سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أول ثلاث محتجزات للصليب الأحمر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وسلمت “كتائب القسام”، مساء الأحد، 3 إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي في ساحة السرايا في مدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على تليغرام: “بناء على المعلومات التي سلمها الصليب الأحمر، تم تسليم 3 مختطفات إسرائيليات إليه، وهنّ في طريقهن إلى قوات جيش الدفاع والشاباك (الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة”.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن حالة الإسرائيليات الصحية جيدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي لعبت بلاده دور وساطة محوريا، ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان استمراره، وصولا إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

ووفق بيان للخارجية القطرية نشرته على موقعها الإلكتروني، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مكتبه في الدوحة وفدا من الفصائل الفلسطينية.

وقال مايك والتس الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستشارا للأمن القومي إنه إذا تراجعت حماس عن الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل “في القيام بما يجب عليها القيام به”.

وأضاف “حماس لن تحكم غزة أبدا. هذا غير مقبول تماما”.

أما في غزة، فصدحت أصوات سكان قطاع غزة بالتهليل والصفير، عند الساعة الثامنة والنصف من صبيحة أمس، مع هدوء أصوات الطائرات والغارات الإسرائيلية بشكل لم يشهدوه على مدار أيام الحرب الماضية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ “القدس العربي”، أن تقديم موعد وقف إطلاق النار، جرى الاتفاق عليه في مفاوضات غير مباشرة استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بحثت الترتيبات الفنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلمت “القدس العربي”، أن المقاومة أكدت أنها أوصلت رسائل لكل خلاياها الميدانية بالتوقف عن الهجمات التي تنفذها ضد قوات الاحتلال في القطاع.

وباشر جيش الاحتلال الانسحاب حسب خطة المرحلة الأولى من مناطق التوغل، وهو ما تم جزء منه ليل السبت، حين انسحبت قوات الاحتلال من الكثير من مناطق التوغل شمال القطاع ومن مدينة رفح، وأبقت على وجودها في عدة مناطق حدودية، وفي “محور نتساريم” و”محور فيلادلفيا”.

وشهد قطاع غزة احتفالات حاشدة ابتهاجا بالتهدئة.

وفي مشفى الأقصى وسط القطاع علت التهليلات وتكبيرات العيد المعروفة، وهناك رفعت الأعلام الفلسطينية ووزعت الحلوى، وهتف المواطنون بشعارات “جنة جنة جنة فلسطين يا وطنا”، و”على القدس رايحين شهداء بالملايين”، كما سمعت أصوات إطلاق نار في الهواء، وهو مشهد مغاير لما شهدته ساحة المشفى يوميا خلال أيام الحرب، حين كانت تزدحم بجثث الضحايا استعدادا لتشييعهم.

كما شهدت ساحة المستشفى المعمداني في مدينة غزة احتفالات مشابهة.

واحتفل مواطنون بالتهدئة في مناطق شمال القطاع، التي عانت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عملية توغل برية كبيرة، وانطلق الأطفال والشبان والرجال والنساء في الشوارع وفي مناطق النزوح يجوبون مناطق سكنهم، وصدحت أصوات أطفال من مركز إيواء يقع قرب المدخل الرئيسي لمخيم النصيرات وهم يهتفون “هدنة هدنة”.

وعقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحرك مواطنون إلى مقربة من مناطق سكنهم القريبة من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، كما تحرك مواطنون إلى مناطق التوغل البري التي انسحب منها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع، وفي مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مشيا على الأقدام..

وحسب تحليلات صور الأقمار الاصطناعية، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال تعمد تدمير حوالي 70% من مباني قطاع غزة، وهو أمر أكده تقييم أضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).

ومع ذلك يخشى الفلسطينيون غدر حكومة الاحتلال. وقال المواطن الغزّي محمد الغصين لـ”القدس العربي”: “معقول تصمد التهدئة، ما ظل في قدرة على التحمل، والجميع يريد للحرب أن تنتهي إلى الأبد، بكفي قتل ودمار”.

ودخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية أمس إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة مكلف الأراضي الفلسطينية عبر منصة إكس.

استشهاد أسير فلسطيني

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية “هيئة شؤون الأسرى” “ونادي الأسير الفلسطيني” باستشهاد الأسير محمد ياسين خليل جبر (22 عاما) من مخيم الدهيشة / بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “مكتب إعلام الأسرى” إنه “باستشهاد المعتقل جبر، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 56 شهيدا وهو فقط المعلومة هوياتهم، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967”.

«القساميون» بكامل عتادهم في مدينة غزة

ظهر مقاتلو “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بكامل أسلحتهم ولباسهم العسكري في ساحة السرايا في مدينة غزة خلال تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث.

وتعرضت مدينة غزة وهذه المنطقة بالذات إلى تدمير كبير خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتدعي إسرائيل أنها دمرت قدرات “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو ما يواجه بتشكيك حتى داخل إسرائيل.

وخلال تسليم المحتجزات حصل تدافع بسبب الحشود الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين احتشدوا في المنطقة لمواكبة الحدث.

الاحتلال يمنع ذوي المقدسيين من الاحتفال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسيرة أسيل عيد في حي رأس العامود سلوان في القدس المحتلة، والمنوي الإفراج عنها في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهددت العائلة بعدم الاحتفال، حسب “مكتب إعلام الأسرى”.

وسبق للشرطة أن نفذت مداهمات مماثلة، فاقتحمت الشرطة الإسرائيلية، السبت، منزل المعتقلة الفلسطينية زينة بربر في بلدة رأس العامود وسط القدس المحتلة وذلك ضمن إجراءات منع الاحتفالات بالأسرى الذين سيفرج عنهم الأحد، ضمن صفقة التبادل.

فلسطينيو 48 استُثنوا من الدفعة الأولى

خلت قائمة الأسرى المفرج عنهم أمس من أي اسم من الفلسطينيين المعتقلين من أراضي الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948، على خلاف ما كانت تناقلته أنباء خلال اليومين الأخيرين.

وحسب مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” يوجد 200 فلسطيني من الداخل في السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس، رئيس “هيئة الاسرى والمحررين” الفلسطينية لـ”القدس العربي” عن ثلاث من الفلسطينيات من الداخل استثنين من هذه الدفعة، لكنه أضاف أن مطلب إطلاقهن سيتم التمسك به في الجولة المقبلة بحيث لا تبقى أي أسيرة داخل السجن”.