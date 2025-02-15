غزة.. تسليم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في سادس دفعة تبادل- (صور وفيديوهات)

غزة: سلمت كتائب “القسام” و”سرايا القدس”، السبت، 3 أسرى إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدأت مراسم التسليم بوصول مركبة إسرائيلية سوداء تقل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى موقع التسليم، حيث أن هذه المركبة استولت عليها “القسام” يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبل بدء عملية التسليم، وقع ممثل “القسام” وأحد طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر محضر تسليم الأسرى، بعد تدقيق الأخير للأسماء.

لحظة توقيع الصليب الأحمر على استلام الأسرى الإسرائيليين في خان يونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/6vACvOs9Up — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 15, 2025

“نحن الجنود يا قدس، فاشهدي “ سلّمت المقاومة الأسرى الإسرائيليين على منصة تحمل الطابع العربي، متزينة بأعلام الدول العربية، وشعار “لا هجرة إلا للقدس”. كما أهدت الأسرى الإسرائيليين خريطة فلسطين مطرزة بالتراث الفلسطيني التاريخي. تفاصيل تؤكد التمسك بأرض فلسطين، ومقاومة الهجرة،… pic.twitter.com/YRfWK1sDEl — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 15, 2025

وضمن مراسم التسليم، سلمت كتائب “القسام” أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة ساعة رملية كتب عليها “الوقت ينفد”، لتسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية.

كما سلمت الأسرى الثلاثة صورا لخارطة فلسطين التاريخية.

وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع انتشارا مكثفا لعناصر “القسام”، الجناح المسلح لحماس، و”سرايا القدس”، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.

تغطية صحفية | مشاهد لعناصر المــقاومة قبيل البدء بمراسم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة قرب منزل قائد حركة حمـــاس الشـــهيد المشتبك يحيى الســـنوار، في خانيونس. pic.twitter.com/IIcNYXxYaP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

الأسرى الإسرائيليون الثلاثة يدعون لإتمام صفقة التبادل

وطالب الأسرى الإسرائيليون الثلاثة المطلق سراحهم، في كلمة من على المنصة، جميع القادة من إسرائيل وحماس، بالعمل على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى المتبقين في الأسر مؤكدين أن “وقتهم ينفد”.

وقال الأسير ساغي ديكل حين (33 عاما يحمل الجنسية أمريكية إلى جانب الإسرائيلية): “أخيرا أرى الشمس وأخرج من الأسر”.

وأضاف: “أطالب جميع القادة من الطرفين (إسرائيل وحماس) ببذل كل جهودهم لاستمرار الصفقة ومواصلة المرحلة الأولى والثانية والثالثة”.

من جانبه، قال الأسير يائير هورون (46 عاما): “نحن مسرورون بالعودة إلى البيت هذا اليوم”.

ومضى بقوله: “أقول وأنا أبقى هنا أخي إيتان (يتوقع إطلاق سراحه في المرحلة الثانية من الصفقة)، إنه يجب إطلاق سراح جميع المختطفين”.

وأضاف هورون: “وقتنا ووقت العائلات ينفد، يجب إنهاء ذلك، والاستمرار في تنفيذ الصفقة وإعادة جميع المختطفين”.

بدوره، قال الأسير الثالث “ساشا تروبنوف” (29 عاما ويحمل الجنسية الروسية إلى جانب الإسرائيلية) من على المنصة بخان يونس: “اسمي ساشا.. اليوم وبعد 498 يوما في الأسر يطلق سراحنا، نحن سعداء، لكننا لا ننسى بقية المختطفين، أنا أثق في شعب إسرائيل وقادته”.

وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا بينهم 36 مؤبدا والبقية من الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

🎥- مقاتلو #كتائب_القسام بكامل عدتهم العسكرية يكبرون لحظة وصولهم لموقع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في #خان_يونس pic.twitter.com/YAOpPL9U1l — عربي بوست (@arabic_post) February 15, 2025

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، سلمت القسام نحو 16 أسيرا إسرائيليا فيما أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على خمس دفعات.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية ثم الثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)