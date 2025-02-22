بسابع دفعة تبادل.. “القسام” تسلم 6 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح والنصيرات- (صور وفيديوهات)

غزة: سلمت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وفي مدينة غزة.
جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي تشمل تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان تم أسرهما عام 2014، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت هشام السيد إلى الصليب الأحمر، ليصبح بذلك سادس محتجز تفرج عنه الحركة اليوم السبت.
وجاء في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) “بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم نقل رهينة آخر إليهم وهو في طريقه” لتسليمه إلى السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة. ولاحقا أكد الجيش استلامه هشام السيد وهو من البدو وكان محتجزا في غزة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وفي مخيم النصيرات، سلمت كتائب “القسام” 3 أسرى إسرائيليين للجنة الصليب الأحمر بعد توقيع محضر التسليم الذي جهزته “القسام”.
الجنود الأسرى يلوحون بأيديهم لجماهير غزة على منصة التسليم في مخيم النصيرات pic.twitter.com/yUkXGKcff7
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 22, 2025
وخلال مراسم التسليم، قبّل أسير إسرائيلي رأس اثنين من عناصر “القسام” خلال وقوفه على المنصة بمخيم النصيرات.
وغادر “الصليب الأحمر” موقع التسليم في النصيرات بعد تسلمه الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلّم ثلاثة أسرى إضافيين أفرجت عنهم حركة “حماس” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد بيان عسكري بأن وحدة من الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) ترافق “المختطفين المحررين الثلاثة العائدين من قطاع غزة إلى إسرائيل”، وهم إيليا كوهين وأومير شيم توف وأومير وينكرت.
وفي وقت سابق السبت، تم تسليم الأسيرين تال شوهام، الذي قال متحدث من كتائب القسام، عند تلاوته قرار الإفراج عن الأسيرين من على منصة التسليم بمدينة رفح، إنه يعمل ضمن وحدة العمليات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، والثاني أفيرا منغستو، الذي تم احتجازه عام 2014 في ظروف غامضة.
لحظة الإفراج عن أسرى الاحتلال في رفح، ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/DALdnin8Z6
— فلسطين بوست (@PalpostN) February 22, 2025
وسبق عملية التسليم، توقيع طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على محضر تسليم الأسيرين جهزته كتائب “القسام”.
مشاهد.. الصليب الأحمر يوقع على مستندات استلام المحتجزين من حماس في مدينة رفح
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— NOW الشرق (@AsharqNOW) February 22, 2025
وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بأن “القسام” لن تجري للأسير “هشام السيد” مراسم التسليم المعتادة خلال الدفعات السابقة وذلك تقديرا لكونه فلسطينيا من الأراضي المحتلة عام 1948.
وهذه الدفعة هي آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.
🟢 حاضرون بعددهم وعتادهم
مقاتلون من #كتائب_القسام ينتشرون في محيط منصة تسليم أسرى الاحتلال في مدينة #رفح جنوب قطاع غزة وهم يحملون أسلحتهم، أسلحة السابع من أكتوبر#صفقة_طوفان_الاقصى pic.twitter.com/Rs9GFKeeH9
— ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) February 22, 2025
🟢 مشاهد جديدة من الأسلحة “الإسرائيلية” التي اغتنمتها #كتائب_القسام في المعارك خلال حرب الإبادة أثناء عملية تسليم أسرى الاحتلال في مدينة #رفح جنوبي قطاع غزة#صفقة_طوفان_الاقصى https://t.co/4B3QoMY8iX pic.twitter.com/pDbQkuc9wP
— ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) February 22, 2025
والجمعة، أعلنت “القسام” أسماء الأسرى الإسرائيليين الستة ضمن الدفعة السابعة، وهم “إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد”.
وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل، السبت، عن 596 فلسطينيا بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و41 من أسرى صفقة “وفاء الأحرار” (غلعاد شاليط) عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، سلمت القسام 19 أسيرا إسرائيليا ضمن 6 دفعات تبادل، إلى جانب 4 جثامين ضمن الدفعة السابعة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(وكالات)
اللهم انصر جندك واخزم الأحزاب. اللهم إنهم جماعة مؤمنة مجاهدة ثابتة. اللهم أيدهم بنصرك ومكنهم على تحرير فلسطين والبلاد العربية والإسلامية التي ارتدت أنظمتها وخانت فلسطين و المؤمنين المجاهدين
هذا النوع من الخطاب هو اللي ودانا في ستين داهية..
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اين دور الفلسطيني في الخطاب.. هل يعتبره الخطاب قاصرا..
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الخطاب كله القاء اللوم على الآخر.. فقط…
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فلسطين دولة مستعمرة.. وكانت دول عربية
مستعمرة ايضا.. تحررت.. لكننا لا نقرأ في الناريخ
تخوين هذه البلدان للعالم العربي والاسلامي في
خضم معركة التحرير..
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اين الدعاء لتوحيد صف الفلسطينيين.. أين حثهم على
وحدة الكلمة.. لا يوجد..
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الخطاب ضاهره حنين ومبتهل لله.. لكنه لا يخدم
القضية الفلسطينية في شيئ… بل يزدري
الفلسطنيين.. وينزع عنهم الاهلية.. ويعطيها لدول أخرى..
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القضية .. قضية فلسطينية في المقام الأول..
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ثم عربية.. ثم اسلامية…
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ننتظر وحدة الكلمة.. ثم مشروع دولة واضح..
” االمغربي أبن الوليد/ألمانيا ”
مع كامل الاحترام لرأيك
لكن هذا النوع من التحليل يُظهر تجاهلًا عميقًا لتعقيدات القضية الفلسطينية.
تحميل الخطاب كامل المسؤولية وتجاهل الواقع المعقد هو اختزال مخلّ.
لا أحد يُنكر أن القضية فلسطينية أولًا، لكنك تتحدث وكأن الفلسطينيين وحدهم قادرون على مواجهة واحدة من أعقد وأقوى آلات الاستعمار في التاريخ الحديث دون دعم حقيقي.
الحديث عن الدعاء لتوحيد الصف الفلسطيني ضروري،
نعم، لكن هل تظن أن الانقسام الداخلي جاء من فراغ؟
أليس نتيجة عقود من التدخلات الإقليمية والدولية؟
التركيز فقط على اللوم الذاتي دون النظر إلى العوامل الخارجية هو نظرة سطحية وغير منصفة.
أما عن عدم تخوين الدول العربية الأخرى أثناء تحررها
فلأن هذه الدول لم تكن جزءًا من خذلان ممنهج كالذي شهدته فلسطين من بعض الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع وفتحت الأبواب للعدو بينما ما زال الدم الفلسطيني يُسفك.
القضية الفلسطينية لا تحتاج فقط لشعارات وحدة الصف
بل تحتاج لدعم فعلي، وإدراك أن النضال ليس مسؤولية الفلسطيني وحده. فإما أن نقف جميعًا مع فلسطين كقضية إنسانية وعربية وإسلامية
أو نصمت عن انتقاد من يحاول، ولو بالكلمة، إبقاء جذوة النضال مشتعلة.”
شكرا
شكرا لك .
عاشت فلسطين 🇵🇸🤍🇵🇸🤍🇵🇸
ولعنة الله و ملائكته وانبيائه ورسوله والمؤمنين وجميع خلقه على المطبعين الخونه ومن يطبل لهم.
اتفهم ردك.. لكن لا يمكن فعل اي شيئ بدون وحدة الصف.. ورفض التدخلات الاجنبية في وحدة الكلمة..
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اقول لك بصراحة ان القضية الفلسطينية تحضى باهمية بسبب الاماكن المقدسة.. لان الاستعمار فيها
لا يعد اخطر استعمار لدول عربية.. ولم تحضى هذه الدول لا بمساندة ولا حتى تعاطف.. خذ المغرب..
لحد الآن نصارع من اجل تحرير اراضينا.. وهناك من العرب والمسلمين من لا يريد لنا ذلك اصلا.. عوض المساندة..
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هل سمعتنا في المغرب نحمل العالم العربي المسؤولية.. لا طبعا..
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وتعرض المغرب
ربما لابشع تحالف دولي لاستعماره.. في حقبة كانت مدينة طنجة دولية بعشرة دول..ودخلت قوتين الى
المغرب وقسمته الى اربعة.. اسبانيا وفرنسا..
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خلاصة القول.. تبرير انقسام الصف الفلسطيني امر خطير.. وكل شيئ يحتاج وحدة الكلمة.. والتخوين لا ينفع في شيئ..
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والمسألة نسبية.. ربما يرى الفلسطينيون في الجزائر مساندة عربية.. ونحن نراها بالنسبة لاراضينا من انشأت ميليشيات البوليساريو..
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العرب يشتمون مصر على مدار الساعة.. والآن يرجون من مصر ان تتدخل وتدير غزة.. لكن اذا اشتبكت مصر مع حماس عسكريا بسبب ادارة غزة.. سيشتمون ويخونون مصر..
ولعنة الله و ملائكته وانبيائه ورسوله والمؤمنين على كل متاجر بالقضية ومزايد عليها لمصالح لا علاقة لها بتحرير فلسطين.
الأخ أحمد
احسنت.. يعجبني غضب بعض المعلقين الذين لا يعجبهم تعامل المقاومة مع الكيان الصهيوني .. وكأنهم أدرى من المقاومة في كيفية إدارة الحروب . مشروع دولتنا حماس..الوحدة للمقاومة الفلسطينية.
فلسطين اكبر من صحراء يتنازع عليها فريقان كرة ياهذا
Good athics &correct treatment bringing harmony BIOS without bias 4 Pan humanity..
نعم كل الشكر والتقدير والمحبه والاحترام إلي شرفاء المقاومه الاسلاميه والعربيه معا في خندق النضال الوطني الشريف العفيف ضد الكيان الصهيوني الوحشي الهمجي