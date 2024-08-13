غزة.. تحديات تواجه إصلاح سيارات الإسعاف والإطفاء- (صور)

يواجه العاملون في قطاع التدخل السريع بقطاع غزة، تحديات ومصاعب كبيرة في إصلاح سيارات الإسعاف والإطفاء التي تتعرض لأعطال وأضرار جراء القصف والحصار المفروض.

ويبرز صعوبة العثور على قطع غيار كأحد أكبر الصعوبات والعوائق التي تحول دون إصلاح ما تعطل من هذه السيارات، ليضطر المسؤولون عنها للاعتماد على الطرق والإمكانات البدائية المحدودة لإصلاح الأعطال.

(الأناضول)