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غزة.. تحديات تواجه إصلاح سيارات الإسعاف والإطفاء- (صور)

13 - أغسطس - 2024

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يواجه العاملون في قطاع التدخل السريع بقطاع غزة، تحديات ومصاعب كبيرة في إصلاح سيارات الإسعاف والإطفاء التي تتعرض لأعطال وأضرار جراء القصف والحصار المفروض.

ويبرز صعوبة العثور على قطع غيار كأحد أكبر الصعوبات والعوائق التي تحول دون إصلاح ما تعطل من هذه السيارات، ليضطر المسؤولون عنها للاعتماد على الطرق والإمكانات البدائية المحدودة لإصلاح الأعطال.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 10:38 ص

    اللهم نصرا عزيزا مؤززا لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة على حثالة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 12:19 م

    وستنتصر غزة وحماس ورب الناس هذا وعد إلهي يتفوق على الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948

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