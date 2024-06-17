غزة تذبح في العيد.. جيش الاحتلال يوسع الهجمات البرية ويقصف المنازل ومعدلات الجوع في ازدياد

غزة – “القدس العربي”:

لم تأبه قوات جيش الاحتلال لأيام عبد الأضحى، وواصلت ارتكاب المجازر الدامية، في كافة مناطق قطاع غزة، كما ووسعت من رقعة الهجمات والتوغل البري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هجوم بري جديد

وفي التفاصيل، قصفت قوات الاحتلال باستخدام سلاح المدفعية، العديد من المناطق الحدودية التي تقع على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة، وأطراف أحياء مدينة غزة الشرقية كذلك.

ووفق سكان يقطنون مناطق قريبة، فقد سمعت أصوات انفجارات عالية جدا، بسبب تساقط تلك القذائف على العديد من المناطق الحدودية.

وأحدثت الأصوات حالات خوف خاصة في صفوف الأطفال، الذين اعتادوا في هذه أيام عيد الأضحى على اللهو واللعب.

إلى ذلك فقد شهدت منطقة حدود حي الزيتون توغلا بريا، على وقع قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط مسجد الرضا في الحي.

وترافق ذلك مع قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها الرشاشة وقذائف صاروخية على محيط ميناء الصيادين غربي المدينة.

إلى ذلك فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات استهدفت منازل، من بينها منازل مأهولة بالسكان المدنيين، فأوقعت عددا من الضحايا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنه لليوم الثاني لعيد الأضحى، تتعامل طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة مع استهداف منزل يعود لعائلة مقاط بالقرب من بركة الشيخ رضوان، حيث انتشلت شهيدين جديدين، هما طفل ومسن، وعددا من الجرحى.

كما استهدفت غارة جوية أخرى محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان، فيما قامت الزوارق الحربية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة على سواحل مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح.

مجازر وسط غزة

أما في وسط قطاع غزة، فقد استمرت قوات جيش الاحتلال في تدمير ونسف العديد من المنازل القريبة من الممر الأمني الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

واستهدفت عمليات النسف والتدمير منازل تقع على أطراف بلدة المغراقة الشمالية، حيث سمعت أصوات انفجارات ضخمة هزت مناطق وسط القطاع.

وتعرضت مناطق شمال مخيم النصيرات والحدود الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح، كما الأيام الماضية لعمليات قصف مدفعي عنيف.

إلى ذلك فقد طالت عدة غارات مناطق تقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت إحدى الغارات أرضًا زراعية في منطقة حي السلام جنوب شرقي المدينة.

الهجوم على رفح

وفي مدينة رفح تواصل الهجوم البري العنيف على المدينة، وأكدت مصادر محلية، أن قوات جيش الاحتلال نسفت عدة مبان جديدة في حي تل السلطان غربي المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات جيش الاحتلال صعدت من هجماتها الانتقامية ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم، بعد تمكن المقاومة من قتل تسعة جنود مرة واحدة، واتباعهم بجنديين آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية.

كما شهد حي تل السلطان والحي السعودي، عمليات قصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فيما أطلق جيش الاحتلال النار بكثافة تجاه إحدى مركبات الإسعاف، خلال محاولتها انتشال جثامين شهداء في حي تل السلطان.

وفي السياق استمرت مأساة سكان قطاع غزة، الذين يعانون أيضا من تشديد الحصار المفروض عليهم، منذ أن جرى إغلاق معبر رفح البري.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم “اليونيسيف”، إن قتل الأطفال في غزة والدمار في القطاع “لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة”، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد، وأكد أن التأثير غير المتناسب الذي تحدثه هذه الحرب على الصبيان والفتيات “يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب في غزة هي حرب على الأطفال”.

ارتفاع عدد الجنود القتلى

إلى ذلك فقد واصلت المقاومة الفلسطينية المسلحة هجماتها التي تصدت فيها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، ونفذت عدة هجمات على محور “نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، كما أعلنت عن تنفيذ العديد من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح، من بينها إطلاق قذائف مضادة للدروع، وتفجير عبوات ناسفة.

وفي هذا السياق، كان جيش الاحتلال أقر مساء الأحد بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، خلال هجمات نفذتها المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقد أعلن ذلك جيش الاحتلال تحت بند “سُمح بالنشر”، وقال إن الجندين القتيلين هما رقيبان، الأول يدعى شالوم مناحيم ويخدم في في كتيبة الهندسة “601”، وقتل في كمين رفح، والثاني هو تسور أبراهام وهو من لواء “ناحال”، وقُتل في معارك جنوبي قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك بقليل عن مقتل الرقيب، يكير ليفي، من الكتيبة “601” من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.