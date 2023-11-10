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غزة: تضرر 50% من وحدات السكن جراء القصف الإسرائيلي- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: قالت حكومة غزة، الجمعة، إن أكثر من 50 بالمئة من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن “الدمار في غزة غير مسبوق، وأكثر من 50 بالمئة من الوحدات السكنية بغزة تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال، في حين هدمت كليًا 40 ألف وحدة سكنية”.

المكتب الحكومي أضاف أن “نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، بمتوسط 87 طنًّا لكل كيلومتر”.

كما أفاد بأن “القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية بلغت 2 مليار دولار (أمريكي)، فيما قدّرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار”.

(الأناضول)

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