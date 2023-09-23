إصابات إثر تفريق الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل في غزة- (فيديو)

غزة: أصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات خرجت بالقرب من السياج الفاصل في قطاع غزة.

وذكرت مصار طبية أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بجراح، وحالات اختناق جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل.

وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت اثنين من المصابين أصيبا بجراح إلى مستشفى “الشفاء” في مدينة غزة، فيما قدمت العلاج لعشرات الشبان الذين أصيبوا بالاختناق ميدانيا.

شاهد| شاب فلسطيني يعلق علم فلسطين على السياج الأمني الفاصل خلال المواجهات المندلعة شرق رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/2OUBrdea6O — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 23, 2023

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم.

وخرج عشرات الشبان الفلسطينيين السبت في تظاهرات متواصلة لليوم السابع على التوالي قرب السياج الفاصل.

صور| تغطية صحفية: “شبان يواصلون إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة”. تصوير: هاني الشاعر pic.twitter.com/zroyXl9ynp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 23, 2023

وتأتي التظاهرات بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة.

(الأناضول)