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إصابات إثر تفريق الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل في غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات خرجت بالقرب من السياج الفاصل في قطاع غزة.

وذكرت مصار طبية أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بجراح، وحالات اختناق جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل.

وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت اثنين من المصابين أصيبا بجراح إلى مستشفى “الشفاء” في مدينة غزة، فيما قدمت العلاج لعشرات الشبان الذين أصيبوا بالاختناق ميدانيا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم.

وخرج عشرات الشبان الفلسطينيين السبت في تظاهرات متواصلة لليوم السابع على التوالي قرب السياج الفاصل.

وتأتي التظاهرات بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة.

(الأناضول)

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