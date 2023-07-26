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غزة.. تظاهرة قرب السياج الفاصل تنديدا باقتحام الأقصى

منذ 47 دقيقة

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غزة: تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مساء الأربعاء، تنديداً باستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى بمدينة القدس.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الشبان تجمعوا قرب السياج الفاصل مع إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وأشعلوا إطارات السيارات المستعملة.
وفي حديث للأناضول قال أحد الشبان: “جئنا لنوصل رسالة أننا لن نترك الأقصى يعاني وحده، وسنستمر في إزعاج المستوطنين (القاطنين قرب الحدود مع غزة)”.
يأتي ذلك تزامناً مع مسيرة في محيط سور البلدة القديمة في القدس، دعت لها جماعات إسرائيلية بمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، الذي تقول إنه كان قائماً مكان المسجد، وهو ما ينفيه المسلمون.
كما دعت الجماعات نفسها إلى اقتحامات واسعة للمسجد، اليوم وغداً الخميس، للمناسبة ذاتها.
وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالفترة الصباحية وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية للأناضول.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد وتشمل جولات في باحاته.

(الأناضول)

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