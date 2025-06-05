غزة.. تعليق عمل شاحنات نقل مساعدات إثر مقتل سائق بهجوم مسلح

غزة: أعلنت جمعية النقل الخاص في قطاع غزة تعليق تسيير قوافل مساعدات إنسانية اعتبارًا من الأربعاء.

يأتي ذلك عقب هجوم مسلح استهدف قافلة كانت تتحرك جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما أدى إلى مقتل سائق وإصابة آخرين.

ودعت الجمعية التي تضم شركات النقل الخاص، في بيان الخميس، إلى ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم المنظمة، وتقديمهم إلى العدالة.

وأدانت الاعتداء المسلح، عبر نصب كمائن للشاحنات وإطلاق النار بشكل مباشر عليها وعلى العاملين فيها.

وشددت على أنه يمثل “سابقة خطيرة” تهدد أرواح العاملين في المجال الإنساني، وتعرّض شريان الإغاثة الأخير في غزة للخطر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

الجمعية أفادت بأن القافلة المستهدفة كانت تضم 60 شاحنة تنقل مواد غذائية ومساعدات عاجلة إلى مناطق منكوبة ومحاصرة.

وأكدت أن مهاجمة القافلة “جريمة لا يمكن التغاضي عنها، وتصب في مصلحة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تجويع أهل غزة، وإطالة أمد معاناتهم”.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية كافة إلى “تحمل مسؤولياتها في ضمان الحماية الكاملة لسائقي الشاحنات، وتأمين خطوط الإمداد الإغاثي داخل قطاع غزة”.

وجمعية النقل الخاص هي هيئة محلية غير حكومية، تأسست في غزة عام 2000، بهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجالات النقل والشحن والتفريغ والخدمات ذات الصلة.

وتعمل هذه الشركات في نقل مساعدات مقرر وصولها إلى مؤسسات دولية، ولا علاقة لها بما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وتعاني غزة مجاعة خانقة؛ جراء فرض إسرائيل إغلاقا شاملا على القطاع لليوم الـ95، رغم مناشدات دولية لرفع الحصار، كونه يمثل “عقابا جماعيا” يستهدف الفلسطينيين كافة.

ومنذ 22 مايو/ أيار، سمحت إسرائيل فقط بإدخال عشرات من شاحنات محملة بمساعدات، بينما يحتاج القطاع يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

كما تسهل إسرائيل عمليات سطو على المساعدات الشحيحة، لمنع وصولها إلى مستحقيها، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر “مؤسسة غزة الإنسانية“، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” بالجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابا” خلال 8 أيام.

(الأناضول)