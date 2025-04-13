“غزة تموت! انهض”.. مسيرة في إسطنبول للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

إسطنبول: تحت شعار “غزة تموت! انهض”، خرجت مسيرة في مدينة إسطنبول، الأحد، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وانطلقت المسيرة بمشاركة آلاف المتظاهرين من ساحة بيازيد متجهة إلى ساحة السلطان أحمد أمام مسجد آيا صوفيا التاريخي، بتنظيم من هيئة الإغاثة الإنسانية (HH) التركية.

وردد المتظاهرون في مسيرتهم هتافات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، من قبيل “إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين”.

كما حمل المتظاهرون بأيديهم لافتات وأعلام تركيا وفلسطين.

وشهدت الفعالية خطابات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، طالبت المجتمع الدولي بوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

يوم غضب

وفي كلمة له خلال الفعالية، قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولنت يلدريم، إن إسرائيل تستهدف المدنيين وتقصف المستشفيات وتقتل الصحفيين وتخدع العديد من الدول تحت اسم التطبيع.

وأضاف: “اليوم هو يوم غضبنا. إنه يوم غضب من أجل الأطفال الذين بُترت أذرعهم وأرجلهم. نحن غاضبون لدرجة أن أعدادنا ستزداد من الآن فصاعدًا. سنملأ الساحات، وسنشكل اتحادًا. ستخسر الصهيونية، عاشت حرية الشعوب”.

وأشاد يلدريم بمواقف الحكومة التركية التي قررت في بدايات الإبادة الجماعية بغزة، قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل.

وأكد يلدريم أن العالم الإسلامي يجب أن يتخذ موقفا ضد إسرائيل من خلال إغلاق مجاله الجوي.

وتابع: “علينا زيادة المساعدات لفلسطين، لأن هذه حرب بين الخير والشر. نحن من أنصار الخير. المقاومة في غزة تريد منا أمرين: ملء الساحات وإرسال المساعدات. نحن نقدم حالياً وجبات يومية لـ 180 ألف شخص”.

لن نتخلى عن غزة

من جانبه قال حسن طوران، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية في البرلمان التركي، إن تركيا متضامنة للغاية مع غزة.

وأكد طوران أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لن تتخلى عن غزة، حتى لو أدار العالم أجمع ظهره لها.

وأردف: “اليوم، تُرتكب إبادة جماعية كبرى أمام أعين العالم. وللأسف، تلتزم المؤسسات والمنظمات الدولية الصمت إزاء هذه الوحشية. وكأن هذه الإبادة الجماعية مستمرة تحت رعايتهم”.

وذكر طوران أن بعض القوى العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت “أسيرة القتلة الصهاينة”.

وجاء المسيرة الأحد، في اليوم الذي استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الاستقبال وهو واحد من أصل 3 مبانٍ في مستشفى المعمداني وسط غزة، ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة، وخروجه عن الخدمة.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

(وكالات)