غزة تموت جوعا.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بينهم منتظرو مساعدات منذ فجر اليوم

غزة: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مدنيين، بينهم منتظرو مساعدات، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر إن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي وسط غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر قصف استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات قرب “محور نتساريم” جنوب مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)