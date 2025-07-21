غزة تموت جوعا.. الأونروا تدعو لرفع الحصار لإنهاء المجاعة- (تدوينة)

غزة: جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الاثنين، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.

وقالت الوكالة، عبر منصة إكس: “نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا”.

وأفادت بـ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفا”، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.

وتابعت: “في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر”.

وأردفت الوكالة الأممية: “ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع”.

We are receiving desperate messages of starvation from #Gaza, including from our colleagues. Food prices have increased 40 fold. Meanwhile, just outside Gaza, stockpiled in warehouses UNRWA has enough food for the entire population for over three months. The suffering in Gaza… pic.twitter.com/UyUttdUHSI — UNRWA (@UNRWA) July 21, 2025

والأحد، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن التقاعس عن دفع إسرائيل إلى السماح بإدخال مساعدات لغزة هو “تواطؤ” في تجويع الفلسطينيين.

ونقل لازاريني، عبر “إكس”، نموذجا لرسالة يتكرر ورودها من موظفي الوكالة في غزة تقول: “أبحث عن طعام لأطفالي، لكن لا أجد شيئا”.

وتابع: “كل هذا من صنع الإنسان، في ظل إفلات تام (تحظى به إسرائيل) من العقاب”.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي”، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من الاستمرار في تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)