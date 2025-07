غزة تموت جوعا.. الأونروا تدعو لرفع الحصار لإنهاء المجاعة- (تدوينة)

غزة: جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الاثنين، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.

وقالت الوكالة، عبر منصة إكس: “نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا”.

وأفادت بـ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفا”، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.

وتابعت: “في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر”.

وأردفت الوكالة الأممية: “ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع”.

— UNRWA (@UNRWA) July 21, 2025