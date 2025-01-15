غزة تنتفض فرحاً بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة: احتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مع إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والذي يفترض أن يضع حداً للحرب الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.

وخرج آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق في القطاع وهم يرددون “الله أكبر، هدنة، هدنة” ، بينما أطلقت السيارات أبواقها.