غزة تنتفض فرحاً بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة: احتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مع إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والذي يفترض أن يضع حداً للحرب الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.
وخرج آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق في القطاع وهم يرددون “الله أكبر، هدنة، هدنة” ، بينما أطلقت السيارات أبواقها.
الاتفاق سيضع حدا للأيام العصيبة التي عاشها السكان جراء التصعيد الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023. هذا أحلى يوم هذا انتصار كبير وهذا يوم نصر، هذا اليوم يمثل إنجازا كبيرا ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب للأبد.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا ،عاشت غزة منتصرة و الرحمة للشهداء وقد كتب التاريخ من آزر و نصر و كتب من خذل و خان .