غزة تودع خمسة شهداء.. وسلطات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا شاملا بحجة الأعياد اليهودية

تشييع الشهيد محمد قدوم، الذي استشهد خلال انفجار في تظاهرة بالقرب من السياج الحدودي. (فرانس برس)

غزة – “القدس العربي”:

وسط حالة من الحزن والغضب في قطاع غزة، شيعت جماهير غفيرة جثامين خمسة شبان قضوا في انفجار وقع قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، خلال مشاركتهم في تظاهرة شعبية منددة بسياسات الاحتلال، في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال عن فرض إغلاق شامل على المناطق الفلسطينية، بحجة الأعياد اليهودية.

حالة غضب

وارتفع عدد الشهداء إلى خمسة، بعد أن استشهد شاب متأثرا بجراحه بالغة الخطورة، فيما لا يزال هناك جرحى آخرين يعانون إصابات حرجة، بسبب ذلك الانفجار الذي وقع ليل الأربعاء، خلال تظاهرة شعبية، نظمت في منطقة ملكة، الواقعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وهي أحد مراكز فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وردد المشاركون في جنازات التشييع هتافات تدعو إلى الانتقام من الاحتلال، وتصعيد المواجهة رفضا لسياساته الدامية والحصار المفروض على غزة، والتضييق على الأسرى والهجوم على الضفة الغربية والمسجد الأقصى.

وانطلقت مواكب التشييع من المشافي أولا، ثم إلى منازل الشهداء، ومنها إلى المقابر، حيث ووريت جثامينهم.

والشهداء هم: محمد عمر قدوم، وبراء وائل الزرد، وناصر رامي نوفل، وفارس مطر، وعلي جمعة عياد، ورائد رمضان.

وقال شبان شاركوا في التظاهرة إن سبب الانفجار يعود إلى جسم مشبوه زرعه الاحتلال قرب السياج الفاصل، وانفجر حين كان أحد الشبان يهم لتحطيمه، وأشار أحدهم إلى أن الانفجار أدى إلى وفاة وإصابة من كانوا في المكان.

وفي السياق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي وقع في منطقة ملكة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان أصدره، إن تلك المنطقة شهدت “أعمال عنف” شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، وإنه تم في الحادثة رصد عدة حالات تفعيل عبوات وإلقاء قنابل، وقال “انتشرت قوات من الجيش الإسرائيلي في الميدان وتحركت ضد الانتهاكات”.

لكن في الوقت ذاته، ذكرت تقارير عبرية أن الجانب الإسرائيليّ يفحص في احتمال أن يكون إطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال صوب المتظاهرين، هو الذي قد أدّى إلى انفجار العبوة الناسفة، ما أسفر عن وقوع الضحايا.

وحمّل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق ومقره قطاع غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استشهاد الشبان الخمسة، الذين قال إنهم كانوا يتظاهرون في المسيرة السلمية بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في منطقة ملكة شرق الشجاعية، تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وللتأكيد على ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال المستمرة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وذكر أنهم سقطوا جراء انفجار جسم مشبوه بهم، ما أدى إلى استشهادهم وإصابة 25 آخرين، عقب إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود، أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

وأكد أن ما تمارسه قوات الاحتلال من حصار وتضييق وهجمات عسكرية على قطاع غزة، “ولدت بيئة لا تصلح للحياة الإنسانية، محرومة من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، الأمر الذي جعل الشباب يلجأ إلى أي وسيلة للحصول على حقوقه ومجابهة الاحتلال الذي يتسبب في الكوارث الإنسانية داخل القطاع”.

وأشار إلى أن جميع الممارسات والانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة، ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة، والذي يفرض الاحتلال الحصار عليه لأكثر من 17 عام على التوالي، يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من انعدام للحقوق الإنسانية وفقر وبطالة، وبدوره يعتبر المركز أن هذه الجرائم والممارسات العنصرية تشكل جريمة إرهاب، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق روما وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة.

وأدان المركز ممارسات الاحتلال العنصرية وعلميات القتل التي يرتكبها أو يتسبب فيها، والتمادي فيها خاصة في ظل عدم الردع لها، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك اللازم واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال، ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون، والعمل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين سكانه من حقوقهم والعيش بحياة كريمة.

المقاومة تتوعد

ونعت حركة حماس الشهداء، وقالت إنهم ارتقوا خلال فعالية نظمت نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرّضون لإجراءات قمعية وتعسفية من قبل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها.

وجاء في بيان الحركة “إن دماء الشهداء وأرواحهم وهي تتعانق في غزة والضفة والقدس والداخل وسجون الاحتلال لتؤكد على أن الاشتباك مع العدو والمعركة ضده على طول الوطن وعرضه ستظل مستمرة حتى دحره عن أرضنا وتفكيك مشروعه الاستعماري وإزالته كاملاً مهما كلف من تضحيات”.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الشهداء الذين ارتقوا، وقالت إنهم مضوا وهم “رافعين لواء الوطن منتفضين ضمن فعاليات الشباب الثائر الرافض لاستمرار الظلم والحصار والعدوان المتواصل على الأسرى والمسرى”.

وحملت الاحتلال المسؤولية عن “جميع الجرائم البشعة التي تضاف إلى سجله الأسود”، مؤكدة أن هذه الجرائم “لن تدفع شبابنا الثائر إلى التراجع أو توقف مسيرة نضال شعبنا نحو تحقيق حريته واستعادة أرضه وحقوقه”.

إلى ذلك، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس، ثلاثة شبان من منطقة حدودية تقع إلى الشرق من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، اجتازوا السياج الفاصل شرق حي النهضة في رفح، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

إغلاق الضفة بحجة الأعياد اليهودية

تذرعا بالأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداءً من ظهر يوم غد الجمعة.

وفي سياق قريب، قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت الأحد المقبل، تزامنا مع عيد “رأس السنة العبرية”.

وبموجب القرار، سيجري إغلاق المعابر التجارية وتلك المخصصة للأفراد بشكل كامل، ولن يسمح للفلسطينيين بالتنقل، وسيكون هذا الإغلاق ضمن إغلاقات أخرى كثيرة ستتكرر خلال الأسابيع القادمة، التي تكثر فيها الأعياد اليهودية.

ومن المقرر أن يتم فرض إغلاق آخر بمناسبة ما يعرف بـ “يوم الغفران”، وكذلك “عيد العرش” اللذين يحلان هذا الشهر والشهر القادم.

وأدانت وزارة الخارجية، إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية، واعتبرت أن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد “رأس السنة العبرية”، يعد “توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بشعبنا”.

ويأتي الأغلاق على وقع دعوات لجماعات استيطانية متطرفة، طالبت أنصارها بتكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد للمسجد الأقصى، في إطار المخططات الرامية إلى تقسيم المسجد مكانيا وزمانيا، وتهويد المدينة المقدسة.

ويدور الحديث عن استعدادات كبيرة تجريها الجماعات الاستيطانية المتطرفة لتنفيذ اقتحام كبير بمناسبة “رأس السنة العبرية” يوم الأحد المقبل، بعد أن دعت أنصارها إلى المشاركة في فعالية “نفخ البوق” داخل المسجد وخارجه وعند مقبرة باب الرحمة.

واستعدادًا لفترة الأعياد اليهودية، وتسهيل اقتحامات المستوطنين، دفعت سلطات الاحتلال بمزيد من القوات الشرطية والعسكرية لمدينة القدس المحتلة، ونشرت المزيد من عناصرها ووحداتها الخاصة، تحسبا لتصاعد الأوضاع، خاصة بعد التحذيرات الفلسطينية بعدم السكوت على هجمات المستوطنين.

وكان رئيس شرطة الاحتلال في القدس إيريز تابور، قال إن قواته بدأت منذ أشهر بالاستعداد لفترة الأعياد، بما في ذلك عقد اجتماعات مكثفة، وتنظيم رحلات ميدانية إلى العديد من المواقع داخل المدينة، وإجراء الاستعدادات والتدريبات للشرطة، ووضع الخطط وإرسال قادة الوحدات الخاصة إلى الميدان لاختبار التحديات والاستعدادات.

وأشار إلى أنه تم نشر مزيد من الكاميرات الأمنية والوسائل التكنولوجية وضباط الشرطة وضباط سريون، ووحدات خاصة في المدينة، وقال “الهدف من كل هذه الإجراءات هو الاستجابة الفورية والسريعة، وإحباط عمليات الطعن”، وأضاف “هذه الفترة الاحتفالية لليهود في المدينة مليئة بالتحديات الكبيرة”.

هذا، وقد ترافقت الإجراءات الأمنية، مع قيام سلطات الاحتلال بإصدار عشرات قرارات الإبعاد عن المسجد بحق المرابطين والمرابطات، بعد أن حولت المدينة إلى ما أشبه بـ “ثكنة عسكرية”.

وفي المقابل، تواصلت النداءات التي أطلقتها الهيئات الإسلامية والشبابية، المطالبة بضرورة تكثيف التواجد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لمواجهة الاقتحامات الاستيطانية.