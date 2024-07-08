غزة: توغل إسرائيلي يقتل العشرات ويهجّر الآلاف

غزة -«القدس العربي»: وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، هجماتها البرية في غزة، لتمتد من حي الشجاعية شرقا، حتى حي الدرج وسط، وتل الهوا والرمال جنوبا، ما أسفر عن شهداء، ونزوح الآلاف، فيما كشف خبراء عن أن العدد الحقيقي لضحايا غزة قد يتجاوز 186 ألف شخص.

وغادر الآلاف الأحياء التي توغل فيها الاحتلال سيرا على الأقدام وعلى دراجات وعربات تجرها الحمير، حاملين ما قل من أمتعتهم عبر الشوارع المليئة بالركام وتحت أزيز المسيرات.

جاء ذلك بعد أوامر النزوح القسري التي أعلنها الاحتلال، والتي طاولت أحياء التفاح شرقا، والدرج وسط، وتل الهوا والصبرة جنوبا، بعد إجبار سكان حي الشجاعية على النزوح منذ 12 يوما، عندما بدأ هجوما مباغتا ضد الحي.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان للتوجه إلى الجنوب، نحو دير البلح، لكن شهود عيان أفادوا بأن النازحين يفضلون التوجه إلى الغرب والشمال.

وقد اقترن ذلك مع مجازر دامية أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الجدد. وقال إسماعيل ثوابتة، مسؤول في المكتب الإعلامي الحكومي، إن الفرق الطبية والدفاع المدني تمكنت من انتشال 15 جثة.

وأوضح أن “الجيش الإسرائيلي باغت النازحين الفلسطينيين في توغل بري في مناطق مختلفة في شرق وغرب مدينة غزة، مما جعلهم محاصرين في الشوارع العامة والمنازل المقصوفة ولا يعرفون ما هو مصيرهم”. وأبلغت مصادر محلية عن وجود جثامين شهداء في طرقات وشوارع أحياء الدرج والتفاح، وتحديدا في منطقة شارع السكة القديم، وقرب مسجد المحطة، بسبب القصف المفاجئ من المدفعية والطيران.

وبسبب أوامر الاحتلال الجديدة، أخلت الطواقم الطبية مستشفى “المعمداني” من المرضى والمصابين إلى مستشفيات شمالي غزة.

واحتجت الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط في بيان على إغلاق المستشفى.

ونقل بيان عن المطران حسام نعوم، رئيس الأساقفة الإنجيليين في مطرانية القدس، قوله “نحتج على إغلاق مستشفانا بأقوى العبارات الممكنة. في وقت حرب ومعاناة شديدة، من الضروري الإبقاء على خدمات طوارئ الرعاية الصحية لعلاج الجرحى ومن هم على وشك الوفاة” .

وفيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و193 ، إلى جانب87 ألفا و903 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال خبراء إن العدد الحقيقي لضحايا غزة قد يتجاوز 186 ألف شخص.

جاء ذلك في مقال بعنوان “إحصاء الموت في غزة: صعب لكنه ضروري”، نشرته أمس الإثنين مجلة The Lancet إحدى أقدم المجلات الطبية ومقرها في بريطانيا.

إلى ذلك، أعلنت كتائب “عز الدين القسام” استهداف “قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى في مدينة غزة، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني صعب، هبطت عدد من الطائرات في عدد من المشافي تنقل إصابات مختلفة.