غزة تُباد.. استشهاد 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

غزة: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 22 شخصا، في ظل تصعيد جيش الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمهما الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية، بأن 9 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا إثر قصف إسرائيلي فجر الأحد لمنزل لعائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما كشف شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شرق مخيم المغازي.

وفي جنوب القطاع، استشهدت فلسطينية وأصيب 4 آخرين، بينهم أطفال، جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وفق ما كشفت مصادر طبية.

بدوره، أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن “طواقمه انتشلت جثمان شهيدة وأسعفت إصابات من الأطفال والمسنين إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس”.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في منطقة الفراحين ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، ولم يتبين بعد حصيلة الإصابات أو الشهداء، وفق شهود عيان.

بالإضافة إلى مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل في محيط الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس، وفق مسعفين.

وفي رفح، أكدت مصادر طبية، استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المواصي شمال غرب المدينة.

كذلك أطلقت زوارق إسرائيل البحرية النار تجاه ساحل بحر رفح، وفق شهود عيان.

وشرقي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي لتجمع مواطنين في حي الشجاعية، حسب مصادر طبية.

وأضافت المصادر أن “5 فلسطينيين استشهدوا بقصف على شارع النخيل بحي التفاح (شمال شرق مدينة غزة).

كما استشهد فلسطيني وطفله في غارة إسرائيلية استهدفت شارع وادي العرايس شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق المصادر ذاتها.

كذلك أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية شرقي المدينة.

وشمالي القطاع، استشهد شاب في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا، حسب ما أفاد شهود عيان.

(الأناضول)