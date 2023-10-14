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غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا

منذ 7 دقائق

فلسطينيون في موقع غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة

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غزة: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، منازل فلسطينية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وذكر مراسل الأناضول في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تواصل قصف مباني ومنازل ومنشآت فلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة.

وأوضح المراسل أن مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شهدا تكثيفا لعمليات القصف ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)

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