غزة.. ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي لمدرسة إلى 7- (فيديو)



غزة: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة “الماجدة وسيلة الثانوية” المكتظة بالنازحين بمدينة غزة إلى 7.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان: “انتشال 7 شهداء و12 مصابا من قصف مدرسة الماجدة وسيلة، وتم نقلهم للمستشفى المعمداني والشفاء”.

مجزرة مروعة ارتكبتها طائرات الاحتلال باستهداف مدرسة الماجدة وسيلة، التي تأوي نازحين غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/O8hksvhLqc — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 14, 2024



وأفاد شهود عيان، بأن من بين الشهداء الطفلة الرضيعة “جنان الغرة” التي تبلغ من العمر 3 أيام.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، وهو يحمل الرضيعة إن “هذه الطفلة عمرها 3 أيام، ولدت في الحرب وقتلت في الحرب”.

وتابع: “هذه أهداف الاحتلال، مدارس الإيواء الموجودة تضم أطفال ونساء وأبرياء يقتلون بهذه الطريقة”.

ووفق شهود العيان، فإن المدرسة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين جاء معظمهم من محافظة الشمال.

وأشار إلى أن المدرسة يتواجد بها أيضا صفوف تعليمية لطلبة الثانوية العامة التي تم افتتحها بمبادرات فردية ومجتمعية لتجهيز الطلبة للامتحانات.

ولم يتضح بعد، عدد الإصابات أو الشهداء جراء هذا القصف.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)