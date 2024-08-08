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غزة.. جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق واسعة من خان يونس- (تدوينة)

8 - أغسطس - 2024

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غزة: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سكان أحياء جديدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا؛ تمهيدا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صواريخ منها.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: “نداء إلى كل السكان في بلدة السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها، وأحياء الشيخ ناصر، ومركز المدينة، والسطر والمحطة، عليكم إخلاء تلك المناطق فورا إلى المنطقة الإنسانية”.

وادعى أدرعي، في بيان عبر منصة تلغرام، ونشره على منصة “إكس” أن “حركة حماس ومنظمات أخرى تطلق الصواريخ من تلك المناطق تجاه إسرائيل”، وقال إن “الجيش الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد هذه العناصر”.

والأحد، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة “إكس”، المواطنين والنازحين في أحياء جورت اللوت، والمنارة، ومعن، وقيزان النجار، وقيزان أبو رشوان، والسلام والحشاش بـ”إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح؛ حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:40 م

    هه حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر الأقصى المبارك من قبضة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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