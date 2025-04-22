غزة: حملة مشبوهة لـ«الهجرة»… والاحتلال يقصف الآليات الثقيلة

غزة ـ الدوحة – «القدس العربي» ووكالات: واصلت إسرائيل، أمس الثلاثاء، ارتكاب مجازر مروعة في غزة، مستهدفة المدنيين وكذلك معدات وآليات ثقيلة تستخدمها هيئات القطاع الخدمية، وذلك تزامناً مع تشجيع منظمات وجهات أجنبية سكان القطاع على المغادرة، ضمن حملة هجرة مشبوهة.

ويأتي ذلك في سياق تدمير الاحتلال لجميع مرافق الحياة في القطاع بهدف جعله مكانا غير صالح للسكن.

وترافق العدوان مع مجازر جديدة أودت بحياة أكثر من 32 فلسطينيا، فضلا عن إصابة أعداد أخرى.

وكشفت مصادر من غزة، ومن عدد من الدول الأوروبية، أمس، أن منظمات وجهات أجنبية تشجّع سكان القطاع على المغادرة، والاستقرار في عدد من الدول الأوروبية والغربية، وسط مخاوف من تنفيذ خطط تهجير الفلسطينيين عن أرضهم. ورصد مراسل “القدس العربي” في غزة ورود رسائل نصية على هواتف غزيين تدعوهم لتنسيق مقابلات مع ضباط الاحتلال لأجل “فحص إمكانية” الخروج من القطاع، ما استدعى تحذيرا من المكتب الإعلامي الحكومي، ووزارة الداخلية في غزة، إذ اعتبرا أن ذلك يأتي في إطار حملة تضليل تقوم بها مخابرات الاحتلال، وحذرا الغزيين من التجاوب معها.

وحسب مصادر تحدثت لـ”القدس العربي” فإن عشرات العائلات من غزة غادرت في الأسابيع القليلة الماضية القطاع المحاصر نحو وجهات مختلفة.

سياسيا، كثفت دولة قطر مساعيها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، إن “استمرار هذه الحرب العبثية وحصار أهلنا في غزة أمر غير مقبول”.

وقال إنه “في الفترة الماضية كان السلوك الإسرائيلي واضحًا جدًا أنه غير مهتم بالتوصل إلى صفقة، ولكن نسعى لأن تكون هناك صفقة كاملة تنهي الحرب وتفرج عن كافة الرهائن وعن الأسرى الفلسطينيين”.

وفي السياق، ذكر موقع “أكسيوس” أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة في اتصال هاتفي بينهما.

في الوقت نفسه، أكد قيادي في حركة “حماس” لوكالة “فرانس برس” أن وفدا من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى القاهرة لبحث “أفكار جديدة” للتهدئة في غزة.