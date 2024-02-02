غزة خذلها الحكّام العرب وردود الفعل الشعبية في الوطن العربي تتقلص بسبب القمع

نواكشوط – «القدس العربي»: استغرب الدكتور عبد السلام ولد حرمه، رئيس حزب الصواب الموريتاني (محسوب على حزب البعث العربي الاشتراكي)، ما أسماه “خذلان الحكام العرب لغزة، حيث لم يسجل التاريخ بعد أكثر من 100 يوم من الحرب والتدمير، أن طالب زعيم عربي واحد بعقد قمة عربية أو خليجية أو مغاربية للوقوف ولو لفظياً في وجه العدوان الصهيوني وداعميه وهم يستبيحون بالصواريخ والطائرات والبوارج بقعة جغرافية صغيرة من الوطن العربي تتضرج كل يوم على أيديهم القذرة بالدم والدخان والجثث”.

وأكد في تصريحات لـ”القدس العربي”، الجمعة، أنه “بعد أكثر من مئة يوم بلياليها، يواصل، من سماهم، “مغول العصر”، قتلهم وإبادتهم للفلسطينيين، حيث يحولون في كل دقيقة أراضي فلسطين وساكنيها إلى هبوب من الغبار يلفح رماده القليل الذي بقي في وجوه المتخاذلين العرب، من دم المروءة وهم يتفرجون من عواصمهم المسورة بالمهانة والضعف، على الحرائق، والهول والكابوس اليومي المحيط بإخوتهم في غزة”.

وقال: “تغوص غزة بعد أكثر من أربعة أشهر في دماء المذبحة، ويأتيها صوت الضمير الإنساني من شعوب المعمورة دعماً ومساندةً من أقصى جنوب القارتين الإفريقية والأمريكية وشمال أوروبا، بينما لا تنطق بالضاد كلمة حزم وتصميم واحدة لنصرتها والدفاع عنها، ويواصل إخوتها في الرحم والدين مسار التدهور والتدجين وحطام الضمير والخيانات”. وأضاف ولد حرمه، رئيس حزب الصواب: “قامت جنوب إفريقيا بخطوة عظيمة حين واجهت الكيان الغاصب من بوابة القانون الدولي الإنساني في محكمة العدل الدولية ونفضت غبار التعامي والتجاهل عما يجري في فلسطين السليبة منذ ست وسبعين سنة، ومثلها فعلت دول وشعوب أمريكا الجنوبية بقطع العلاقات مع الكيان، واستدعاء السفراء والتنديد المتواصل على منابر قارتها ودولها وداخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وداخل شوارع مدنها تتسع موجات الغليان الشعبي وتستعر مواقد نار السخط والغضب، في حين تبقى ردود الفعل الشعبية في الوطن العربي باهتة ضعيفة وفارغة وتتآكل مع الزمن لتصبح رصيد عجز للحكام المتخاذلين، بجرعات إحباط تتكثف كلما اشتدت حاجة الفلسطينيين إلى الدعم والمساندة”.

“وزادت غطرسة عصابات القتل الصهيونية المدعومة بجسور إمداد ناري تنطلق يومياً من أمريكا ولندن وبون حاملة قذائف الموت والدمار الشامل، يضيف الدكتور عبد السلام، بينما داخل أوطاننا اختفت من قاموس القوى السياسية العربية وغدت من فاحش القول، حتى أحاديث ورشات الكفاح المسلّح والجهاد والمقاومة والاستشهاد والتضحية والعمل الفدائي، ليبقى أهل فلسطين بين أنياب التآمر بلا سند أو ظهير”.

وتابع: “قدم المجاهدون يوم السابع من أكتوبر فرصة مستحيلة للنظام العربي الرسمي بأن يستعيد بعضاً من كرامته المهدورة على مذبح التجاهل والاستحقار وعروض الاستسلام بعناوينها المختلفة من كامب ديفيد حتى صفقة القرن، كما قدموا للجماهير العربية فرصة تستعيد بها جزءاً من شرعيتها وقيمتها في الساحة ودورها في معركة المصير الواحد، وللأسف ضيع الاثنان فرصة ثمينة منبعثة من رماد التضحية والجهاد والجود بالنفس والأهل والمال ولاقت نفس المصير الذي آلت إليه نقاط الضوء في تاريخنا المعاصر وحاق بها من الخذلان ما حاق بسابقاتها”.

“ومع ذلك، يقول عبد السلام، فاليقين حاصل لدى شرفاء الأمة أنها ستستمر عبر كل ساحة من ساحاتها المنكوبة في خلق نقاط ضوء جديدة كلما توهم أعداؤها أن حواف أفقها أظلمت إلى غير رجعة، كما فعل فرسان أشاوس السابع من أكتوبر في ملحمتهم الأسطورية التي تحولت إلى أوديسا وإلياذة أضاء بها المقاومون أفق صمود ومطاولة يرفض أصحابه الموت الرخيص ويستعدون في خنادق حفروها بأظافرهم للدفاع عن كرامة الأمة دون خوف مهما كلفت التضحيات”.

وأضاف: “لقد أعلن أبطال السابع أكتوبر لحظة التوقف عن تبرير العجز، والتسليم بالأَمر الواقع والتعايش معه، أَو الاستمرار بتقديم التنازلات، المذلة، وهي ملحمة مستمرة مهما بلغ حجم التخاذل الشعبي والخيانة الرسمية”.