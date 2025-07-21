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غزة .. دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في دير البلح وتثير مخاوف عائلات الأسرى- (فيديوهات)

منذ 21 دقيقة

أرشيف

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غزة: توغلت الدبابات الإسرائيلية في جنوب وشرق مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة اليوم الاثنين، وقالت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال يعتقد أن بعض الأسرى محتجزون هناك.

وقال مسعفون في غزة إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف ثمانية منازل وثلاثة مساجد في المنطقة، وشنه جيش الاحتلال بعدما أصدر أمس أوامر للسكان بالمغادرة قائلا إنه يعتزم محاربة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ودفع التوغل والقصف عشرات العائلات، التي كانت لا تزال في المنطقة، إلى الفرار والتوجه غربا نحو منطقتي دير البلح الساحلية وخان يونس القريبة.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص على الأقل، منهم أسرة من رجل وزوجته وطفليهما، استشهدوا داخل خيمة في غارة جوية شنتها قوات الاحتلال بخان يونس في وقت سابق من اليوم.

ولم تعلق قوات الاحتلال بعد على واقعتي دير البلح وخان يونس.

وزعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي إنه لم يدخل إلى أحياء دير البلح التي صدر لسكانها أوامر إخلاء وإنه يواصل “العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنية التحتية الإرهابية في المنطقة”.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن سبب بقاء الاحتلال خارج المنطقة حتى الآن هو الاشتباه في أن حماس ربما تحتجز أسرى هناك. ويعتقد أن 20 أسيرا على الأقل من 50 محتجزين في غزة ما زالوا أحياء.

وعبرت عائلات الأسري عن قلقها على ذويها وطلبت توضيحا من جيش الاحتلال عن كيفية حمايتهم.

(وكالات)

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