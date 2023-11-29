غزة.. دخول 7 شاحنات إضافية من الوقود وغاز الطهي

غزة: وصل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الأربعاء، 7 شاحنات إضافية، تحمل وقودا وغازا للطهي، وفق مصدر محلي.

وقال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح: “منذ صباح الأربعاء دخلت 7 شاحنات تحمل الوقود وغاز الطهي، ضمن قافلة مكونة من 200 شاحنة”.

وأضاف: “تتضمن المساعدات 4 شاحنات غاز، و3 شاحنات وقود تحوي 150 ألف لتر من السولار، بالإضافة إلى شاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية”.

وباستكمال دخول 200 شاحنة مساعدات اليوم، يرتفع عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع منذ بدء الهدنة المؤقتة الجمعة الماضية، إلى 1200 شاحنة.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية، دخل فعليا إلى قطاع غزة ألف شاحنة مساعدات، حيث يدخل يوميا 200 شاحنة، بينها 7 شاحنات وقود وغاز الطهي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة، إن إسرائيل تصر على عدم إدخال الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية لأربعة أيام تم تمديدها ليومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

(الأناضول)