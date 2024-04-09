غزة: رؤساء البلدية في دائرة الاستهداف… وأمريكا «لم تجد دليلاً» على الإبادة

غزة – «القدس العربي»: صعّدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد مناطق عديدة في غزة، حيث شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات دامية، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، ورغم ذلك أكدت الولايات المتحدة أنه ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.

وشهدت الغارات خلال الساعات الـ 24 الماضية تصعيدا خطيرا. وقالت مصادر محلية إنها كانت الأعنف منذ عدة أسابيع، رغم انسحاب جيش الاحتلال من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وتمركزه في مناطق الحدود، وفي المنطقة التي تفصل شمال القطاع عن جنوبه.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم رئيس بلدية مخيم المغازي وسط القطاع، في قصف استهدف مبنى مجلس الخدمات المشترك، الذي يشرف على إدارة بعض بلديات القطاع.

ونعت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة رئيس البلدية حاتم الغمري، وقالت في بيان أصدرته «نزفّ مسؤولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه تجاه مواطني المغازي والمحافظة الوسطى، وخدمتهم حتى لحظاته الأخيرة، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة أبناء شعبنا».

وأكدت أن هذه الاستهدافات لرؤساء البلديات «لم ولن تثني أحدا عن الاستمرار في أداء الواجب تجاه شعبنا، واستمرار الهيئات المحلية في دورها الوطني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان».

في السياق ذاته، استهدف الاحتلال لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفرادها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 33 ألفاً و360 شهيداً، إضافة إلى 75.993 مصاباً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، وصول 153 شهيداً، و60 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان.

ورغم كل هذه المجازر، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ «ليس لدينا دليل على ذلك».

وعن الكارثة الإنسانية في القطاع قال إن «حدوث مجاعة واسعة النطاق تفضي إلى سقوط وفيات في غزة سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم أعمال العنف وصراع طويل الأمد». وقال «يجب ألا يحدث ذلك، يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا، وهو ما نفعله، لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية». في السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن بلاده قد تمارس ضغوطا وتفرض عقوبات على إسرائيل، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبخصوص المساعدات نقل تقرير لـ «البعثة المشتركة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومنظمة «ميزان لحقوق الإنسان»، عن الهلال الأحمر المصري قوله إن قوات الاحتلال تمنع أدوات النظافة الشخصية من بينها «قصّاصة الأظافر» تحت زعم أنها قد تكون ثنائية الاستخدام، ما أدى إلى رفض حمولة كاملة، وبالتالي تم إرجاع الشاحنة والحمولة كلها «150 كيلومترا» هي المسافة بين معبري العوجة ورفح، لتفريغ الحمولة وعزل الجزء المرفوض وإعادة تحميلها مرة أخرى والعودة مجددا إلى سلسلة إجراءات قاسية.