غزة: سفك الدماء مستمر… ومناطق النزوح «علب سردين»

غزة – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر الدامية في غزة، وشنت هجمات عنيفة على المناطق التي بدأت فيها عمليات عسكرية برية، رغم رحلات النزوح المستمرة للسكان، مما أوقع عشرات الضحايا الجدد، ومن بينهم أطفال.

فقد وقعت مجزرة جديدة جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في شارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين، هم أم وأبناؤها الستة.

كما قامت تلك الطائرات بقصف منزل في مخيم النصيرات، وهو ما أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وليلة السبت استشهد أربعة مواطنين، في قصف منزل في منطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

كما استهدفت غارة برجا سكنيا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره، كما استشهدت سيدة في قصف شقة سكنية أخرى في المخيم، الذي يؤوي نازحين كثرا.

وفي خان يونس سقط أربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة.

كما استشهدت مواطنة ووقعت عدة إصابات بجراح مختلفة، حين أطلقت قوات الاحتلال النار على المناطق المحيطة بمدينة حمد شمال غرب مخيم خان يونس.

إلى ذلك، زادت أوضاع سكان مناطق جنوب قطاع غزة صعوبة مع تزايد أعداد النازحين الجدد، عقب إجبار جيش الاحتلال سكان مناطق جديدة على الإخلاء القسري. وبات السكان مجبورين حاليا على الإقامة في مساحة 11% من إجمالي المساحة الكلية للقطاع، ما جعلهم يعيشون فيما يشبه «علبة السردين»، حسب وصف أحد النازحين خلال شهادته لـ« القدس العربي».

الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

لندن – «القدس العربي» : وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء أمس الأحد، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

وقال إن حظر تصدير الفحم يأتي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.

وكانت وزارة التجارة الكولومبية قد أوصت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، كما أعلن الرئيس الكولومبي في شهر أيار/مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

تبخّر نحو 1760جثة بفعل استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً

غزة – «القدس العربي»: أعلن جهاز الدفاع في غزة، أمس الأحد، مقتل 82 من كوادره، وإصابة أكثر من 720 آخرين بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى رصد تبخر نحو 1760 جثة بفعل استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً.

وقال بيان للدفاع المدني إن «مقراته في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، إضافة إلى تعرض مركباته للاستهداف المدفعي والقصف من قبل القوات الإسرائيلية». وأضاف «الاحتلال يقصد وقف العمل الإنساني وتدخلاتنا التي تساهم في إنقاذ الروح وحماية الأرواح إذ أن الاحتلال يزيد من معاناة المواطنين من خلال منع تدخلاتنا الإنسانية واستهداف طواقمنا».

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص، مشيراً إلى وجود 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض. وذكر البيان أن جهاز الدفاع المدني «رصد تبخر نحو 1760 جثة بفعل استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً تسبب تبخر الجثامين»، مشيراً إلى عدم تمكن الجهاز من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة. كما لفت إلى رصد اختفاء ألفين و2210 جثامين من مقابر في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.