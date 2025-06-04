غزة.. سلطات الاحتلال تفرج عن 9 أسرى بينهم سيدة وطفل بعد شهور من التعذيب- (فيديو)

غزة: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 9 أسرى فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، اعتقلتهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد شهور من الاحتجاز تعرضوا فيها للتجويع والتعذيب.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إنها “يسرت إطلاق سراح 9 معتقلين بينهم سيدة، ونقلهم من نقطة عبور كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وسهلت تواصلهم مع عائلاتهم ولم شملهم”.

وأضافت أن “فرق اللجنة تعمل على إيصالهم إلى المستشفيات بالقطاع بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوص الطبية، وتزويدهم ببعض الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية”، مشيرة إلى أنه يتاح لهم استخدام الهواتف للتواصل مع ذويهم.

#شاهد | لحظة وصول عدد من أسرى غزة إلى مستشفى شــهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بعد أن أفرج عنهم الاحتلال عقب أشهر من الإعتقال والتعذيب pic.twitter.com/bY4rUSEkNw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2025

وأكدت اللجنة أنها “تواصل مساعيها لاستئناف زيارات مندوبيها لأماكن الاحتجاز الإسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقال المعتقلين الفلسطينيين، ونقل المعلومات إلى ذويهم”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، في بيان، إن “8 أسرى أفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة”.

وبحسب قائمة الأسرى المفرج عنهم، شملت الأسماء طفلا وسيدة، حسب البيان.

ويخضع الأسرى المفرج عنهم لفحوص طبية داخل المستشفى، وتبدو عليهم علامات الإعياء والإرهاق، بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن الأسرى وصلوا عبر حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويأتي إطلاق سراح الأسرى ضمن سياسة الإفراجات المتقطعة التي تنفذها سلطات الاحتلال، بعد اعتقال آلاف الفلسطينيين خلال الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكشفت مؤخرا منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض أسرى فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان حينها، أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، أفرجت سلطات الاحتلال عن مئات الأسرى غزة مقابل إفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، لكن الاتفاق انتهى مطلع مارس/ آذار بعد تنصل إسرائيل منه واستئنافها الإبادة الجماعية.

10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

من جهتها، كشفت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 10 آلاف و400 فلسطيني.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لـ “هيئة شؤون الأسرى” (حكومية) و”نادي الأسير الفلسطيني” و”مؤسسة الضمير” (غير حكوميتين).

وذكر البيان أن “إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية حزيران/ يونيو بلغ أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني”.

ولفت إلى أن “هذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح البيان أن “من بين المعتقلين: 49 سيدة، بينهن 8 أسيرات معتقلات إداريا (دون تهمة)، و440 طفلا و3562 معتقلا إداريا”.

وأشار إلى أن “عدد المعتقلين من غزة المصنفين بالمقاتلين غير الشرعيين بلغ 2214″، دون أن يشمل الرقم كافة معتقلي القطاع المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)