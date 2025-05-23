غزة: شهداء في قصف مخيمات ومستشفى… والمساعدات «إبرة في كومة قش»

غزة ـ وكالات: سقط أكثر من 66 شهيداً في غزة، أمس الجمعة، في غارات لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت الأمم المتحدة إن المساعدات التي سمحت تل أبيب بإدخالها إلى القطاع “ضئيلة للغاية”.

واستهدفت غارات الاحتلال مخيمات تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين ومستشفى العودة، في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة “ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات”.

وأكد مجددا عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف للصحافيين “من دون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد وخيمة على جميع السكان “.

كذلك قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن”ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة هو مجرد إبرة في كومة قش”.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا “من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا”.

وأوضح أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع “500-600 شاحنة يوميا تُدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”.

وأكد على ضرورة “تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية”.

وفي جنيف طلبت منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، من السلطات التحقيق في أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة تخطط للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني تعارضه الأمم المتحدة.

وقالت منظمة “ترايال إنترناشيونال” إنها طلبت من وزارة الخارجية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة “إغاثة غزة” قد أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.

وبيّن فيليب غرانت المدير التنفيذي لمنظمة “ترايال إنترناشيونال” لرويترز “نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها، بموجب اتفاقيات جنيف، باحترام القانون الإنساني الدولي. هناك قضايا خطيرة جدا على المحك” .

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